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Celal Şengör yanlış yere inşa edilmiş şehri açıkladı

Türkiye’nin sayılı bilim insanlarından Celal Şengör, "Hangi illerde şehirleşme olmamalı?" sorusuna Erzincan yanıtı verdi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:23
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Yanlış yere inşa edilen şehri Celal Şengör açıkladı

Celal Şengör yanlış yere inşa edilmiş şehri açıkladı
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Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, ‘hangi illerde şehirleşme olmamalı?’ sorusuna cevap verdi. Şengör, “Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Dolayısıyla sakat bir yerde” dedi.

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Sosyal medya platformundan ‘Fay hattı üzerine ev yapılır mı?’ başlıklı videoda soruları yanıtlayan Celal Şengör, Türkiye’de hangi iller ve ilçelerde şehirleşmenin olmaması gerektiğini açıkladı.

“ERZİNCAN SAKAT BİR YERDE”

Celal Şengör’ün saydığı iller arasında Erzincan da bulunuyor.

“Türkiye’de haritaya baktığınız zaman, ‘Bu ilde şehirleşme olmamalı, buraya böyle binalar yapılmamalı’ dediğiniz en dikkat çekici şehirler hangileri?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Celal Şengör’ün cevabı şöyle;

Mesela Erzincan. Hatta 1939 depremi olunca İhsan Hoca, ‘Bizler o zaman İsmet İnönü’ye söyledik. Şehri taşıyalım dedik.’ demişti. İnönü de demiş ki, ‘Devletimizin şu anki iktisadi gücü bütün şehri taşımaya yetmez.’ Çünkü Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Dolayısıyla sakat bir yerde.

Şengör; “Şehri taşımak mümkün olmadığına göre zeminin iyi incelenip binalar ona göre yapılmalıdır” dedi.

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