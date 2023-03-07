Kılıçdaroğlu’ndan adaylığı sonrası ilk paylaşım: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının dün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Cumhuriyetimizi demokrasiye taçlandıracağız" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımına Millet İttifakı'nı oluşturan 5 siyasi parti liderini de etiketleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Millet İttifakının Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!"