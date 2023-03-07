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Kılıçdaroğlu’ndan adaylığı sonrası ilk paylaşım: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu önce Saadet Partisi ardından da CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaptı. Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, konuşmasında dile getirdiği "Başlıyoruz" sözünü yineledi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 01:48
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Kılıçdaroğlu’ndan adaylığı sonrası ilk paylaşım: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!

Kılıçdaroğlu’ndan adaylığı sonrası ilk paylaşım: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!
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Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının dün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Cumhuriyetimizi demokrasiye taçlandıracağız" diyen Kılıçdaroğlu, paylaşımına Millet İttifakı'nı oluşturan 5 siyasi parti liderini de etiketleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Millet İttifakının Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!"

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