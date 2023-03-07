Tanju Özcan’dan Erdoğan’a pankartlı gönderme: Gidiyor gitmekte olan

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan altılı masa toplantısı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin ortak adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart dikkat çekti. CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı 'Başlıyoruz' pankartı asıldı.

“GİDİYOR GİTMEKTE OLAN”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart ile birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafına yer vererek “Gidiyor gitmekte olan” ifadelerini kullandı.