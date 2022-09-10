﻿Çocuğunuzun okul başarısını artırın

Bir çocuğun eğitiminde birinci basamak ilkokuldur. İlkokulda başarılı bir öğretmenin elinde olan çocuğun başarısız olması düşünülemez. Bu nedenle aileler birinci sınıf öğretmenini çok önemserler. Ancak ailelerinde bu başarıya katkısı olması gerekir. Bu nedenle eğitim uzmanları bu konu hakkında çeşitli görüşler yayınlamışlardır. Velilere yardımcı olmak nedeniyle önemli olan uyarıları sizler için yorumladım. Şimdiden başarılı bir ders yılı diliyorum.

Çok özel bir engeli olmadığı sürece, doğru okul ve ev ortamı sağlandığı takdirde çocukların okul hayatlarında başarılı olmaması için bir neden yok.

Onların aslında bizim düşündüğümüzden çok daha fazla potansiyeli ve öğrenme kapasitesi var.

Duyduğum zaman beni en üzen ve kalbimi kıran şeylerden biri, çocuklarımız için kullanılan "aptal, tembel, kafası bu kadar çalışıyor veya kapasitesi bu kadar" sözleri.

Hele hele bunlar ebeveynlerden ve eğitimcilerden geldiğinde daha çok üzülüyorum.

Çünkü belki de çoğumuzun bilmediği şey, zekanın sadece bir bölümü genetik olarak oluşuyor, büyük bir bölümü çocuğun yaşadığı ortam ve yetiştirilme şekliyle ilgili olarak sonradan gelişiyor.

Yani çocukların doğdukları zeka seviyesi kaderleri değil. Onları daha zeki ve daha kolay öğrenen insanlar haline getirmek aslında biz ebeveynlerin ve eğitimcilerin elinde ve inanın bunun için bir sürü para harcamak, özel dersler veya özel aktiviteler gerekmiyor.

Bunlar son derece basit, belki de kulağa çok basit geldiği için çoğumuzun önemsemediği ama çocukların okul başarısında son derece önemli faktörler.

Bunları düzenli ve tutarlı bir şekilde uyguladığınız takdirde sadece okul başarısında değil, davranışlarında da daha yumuşak ve uyumlu olduğunu göreceksiniz.

1. Fiziksel sağlığına özen gösterin

Çocuğun düzenli olarak görme, işitme ve diğer rutin kontrollerinin yaptırılması, sağlıklı beslenmesi, bol su içmesi, yaşına göre ihtiyacı olan uykuyu uyuması, bol bol hareket edip, açık havada da zaman geçirmesi okul başarısının temeli.

2. Aranızdaki duygu bağını sağlam tutun

Çocuğunuzla aranızdaki ilişkinin sağlamlığı ve sıcaklığı, onunla zaman geçirmeniz, dokunmanız, öpmeniz, dinlemeniz, sohbet etmeniz, gülmeniz, zaman zaman baş başa kalmanız, onun sevildiğini ve kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır.

Kendini duygusal olarak güvende hisseden çocuk çok daha etkili öğrenir.

3. Düzenli duygu deşarjı sağlayın

Çocuklarımızın kendilerine göre hayatlarında yaşadıkları birçok çok stres kaynağı var, büyümek ve okul hayatı kolay değil. Bu stres çok yoğun duygular yaratabiliyor ve öğrenmeyi olumsuz etkiliyor.

Bu stresi yönetmenin en etkili yolu çocuğumuzun duygularını her fırsatta ifade etmesine teşvik etmek ve bu duyguları onaylamak. Örneğin "Bugün okulda arkadaşınla kavga etmek seni çok üzdü değil mi? gibi.

4. Kimlik duygusu kazandırın

Her çocuk farklı bir birey. Kendine göre güçlü yönleri, yetenekleri, beğenileri, öğrenme stili ve geliştirilmesi gereken yönleri var.

Onu kendimize veya başkalarına benzetmeye çalışmadan, olduğu gibi sahiplenmek, bol bol seçme şansı vermek, güçlü yönlerinin farkında olmasını sağlamak özgüvenini ve okul camiasında ayaklarının daha sağlam yere basmasını sağlayacaktır.

5. Olumlu yönlerine odaklanın ve takdir edin

Çocuğunuzla ilgili neye odaklanırsanız, o artar. Sürekli yanlışlarına ve eksiklerine odaklanmak yerine, onun çabalarına ve olumlu yönlerine odaklanın. Daha fazla görmek istediğiniz davranışı takdir edin.

Ne yaparsa yapsın ailesine yaranamadığını hisseden çocuğun ders çalışma motivasyonu düşük olacaktır.

6. Kendi sorumluluğunu taşıma fırsatı verin

Kendi sorumluluğunu taşıyan çocuk kendisi için çalışır, sizin polislik yapmanıza gerek kalmaz, sadece gözlemlemeniz yeter.

Giyinme, banyo, ödev, yatak toplama gibi kendi başına yapabileceği işlerin sorumluluğunu ona vermek, sürekli onu korumak yerine arada sırada küçük hatalar yapmasına da müsaade etmek, okul başarısı ve özgüveni için kritiktir.

7. İçsel motivasyonunu canlı tutun

Öğrenmeyi sevdirmek için, öğrenmeyi sıkıcı ve yapılması zorunlu bir aktivite halinden eğlenceli ve çocuğun hayatıyla ilişkili hale getirin.

Örneğin, kesirleri öğrenmekte zorlanıyorsa beraber bir pizzayı dilimleyerek ona sıkıcı gelen bu bilgiyi ilginç ve kullanılır hale getirebilirseniz, konuya olan ilgisi artar.

8. Düşünmeye teşvik edin

Beyin gelişimi ve öğrenme okul ders saatleri dışında da devam edebilir.

Çocuğun evde bol bol kitap okuması ve sizinle sohbet etmesi onun düşünme ve dil gelişimini en çok etkileyen faktörlerdir.

Size bir soru sorduğunda ona hemen doğru cevabı vermek yerine önce "Sen düşünüyorsun bu konuda?" diye sormanız, beynini zorlamasına ve öğrenme potansiyelinin artmasına neden olacaktır.

9. Her gün mutlaka serbest zamanı olsun

Serbest zaman boşa geçen zaman değildir.

Çocuğun her gün okul aktiviteleri, TV izleme ve bilgisayar oyunları ile geçirdiği zaman dışında yaratıcılığını kullanacağı, hiçbir yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi kendine kararlar verip, problem çözme fırsatının olacağı ortamlar beyin gelişimini ciddi ölçüde destekler.

10. Çocuğun takip edebileceği bir düzen kurun

Her gün okuldan geldikten sonra belli bir oyun, ders, yemek ve uyku saati olsun. Düzen içinde yaşayan çocuk kendini daha güvende hisseder.

Kendi sorumluluklarını daha rahat taşır ve okul yaşamını daha etkili yönetir.

11. Teknolojiyi bilinçli kullanmasını sağlayın

Özellikle hafta içi günde 30 dakikadan fazla kullanılan televizyon, bilgisayar ve ipad oyunları, çocukların beyin gelişimleri için çok önemli olan çocukların aile ile geçirdiği zamanı, sosyal zamanını, kitap okuma zamanını, oyun/serbest zaman dilimini ve hareket etme fırsatını elinden alıyor.

12. Sosyal zekasının gelişmesine yardımcı olun

Çocuğun okulda mutlu olabilmesi için en önemli faktörlerden biri, okulda arkadaşlarıyla mutlu olabilmesi ve sosyal ilişkilerini iyi yönetebilmesi.

Onun bol bol arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ve bu zamanın televizyon ve bilgisayar oyunlarıyla boşa geçirilmemesi sosyal becerilerini geliştirmesi açısından önemli.

13. Okul ve öğretmeni ile takım olun

Öğretmen ile sürekli iletişim halinde olmak, çocuğun karşısında birtakım olarak görünmek ve karışık mesajlar vermemek açısından önemli.

14. Çocuğunuzun okuldaki mutluluğunu gözlemleyin

Çocuğunuzun okul başarısını etkileyecek en önemli faktörlerden biri okulunu ve öğretmenini sevmesi.

Eğer çocuk okula sürekli olarak isteksiz gidiyorsa, eve genelde mutsuz ve heyecansız dönüyorsa, altında yatan nedenleri sorgulamak önemli.

15. Evdeki çalışma saatlerinin verimli olmasını sağlayın

Ödev saatinden önce dinlenip, özellikle hareket halinde olacağı oyunlar oynaması, ders saatlerinde televizyonun kapalı olması, çalışma alanında bol ışık bulunması ve çalışma malzemelerinin önceden hazır olması çalışma saati verimi için kritik faktörler.