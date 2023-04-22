-Çok pis kokulu Karadeniz gazı…

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta düzenlenen Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde dedi ki;

-"Konutlarda 1 ay süreyle doğal gaz ücretsiz olacak. 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketim bedeli de faturalardan düşürülecek."

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle değerlendirdi:

-"Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüdü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz."

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz da şu açıklamayı yaptı:

"Devreye alınmadan kokan gaz…

İlk fazda günlük 10 milyon m3.

2026'da devreye alınacak ikinci fazda 40 milyon m3.

2028'de devreye alınacak fazda 60 milyon m3 olarak ülkemizin gaz ihtiyacı karşılanacak.

Yani bu kadar şaşaa ilk etapta Türkiye gaz ihtiyacının sadece yüzde 5'i için.

Ancaak...

Soruyoruz?

Gazın sahibi olan TPAO'nun 03 Nisan 2023 tarihinde tescil edilerek ana sözleşmesine eklenen '114- Petrol ürünleri ve doğalgazdan amonyak ve müştakları ile buna bağlı üre dahil azotlu ve diğer gübreleri üretmek üzere tesisler kurmak veya bu maksatla kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek' değişikliği ile;

TOSYALI GÜBRE SANAYİ A.Ş'ye

17 Ağustos 2022-5971 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile aynı Zonguldak ilinde Gübre Üretim Tesisi Yatırımına ilişkin Proje Bazlı Devlet Yardımı vererek, Tosyalı Gübre Sanayi A.Ş'ye Gübre fabrikası kurdurmak arasında bir ilişki olacak mı?"

Ayfer Yılmaz'ın sorusuna AKP iktidarından da Tosyalı Holding'den yanıt gelmez.

O halde ben bu ilişkileri yazarak sorusuna yanıt vereyim.

Önce Fuat Tosyalı'yı takdim edeyim:

-Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı,

-Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği,

-Türkiye Vergi Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği ve

-TOGG Yönetim Kurulu Üyeliği…

Birincisi;

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varlık Fonu üyesi Fuat Tosyalı'ya Zonguldak'ta yapılacak gübre fabrikası için 49 yıllığına kamu arazisi tahsis etti.

İkincisi;

Tosyalı'ya gübre fabrikası için şu devlet destekleri verilecek:

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) KDV iadesi.

ç) Vergi indirimi. Vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı %90, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100.

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği. Azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

e) Nitelikli personel desteği. Azami 75 milyon lira. Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanacak.

Şaka gibi değil mi?

Türkiye Vergi Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı kuracağı gübre fabrikası için çarpıcı vergi desteği verilmesini sağlıyor.

-"Hep bana Rab bana…"

Vallahi bitmedi Tosyalı'ya verilen destekler, yapılan kıyaklar…

-Filyos Limanı'nın bulunduğu bin 900 hektarlık alanda yapımı için yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL harcanarak kurulan Filyos Endüstri Bölgesi'nin işletmesi, ihale yapılmadan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tek imzasıyla Tosyalı Holding'e verildi.

-Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı, Varlık Fonu'na bağlı BOTAŞ'a 49 milyon 533 bin TL'ye boru sattı.

-Tosyalı'nın son 6 yılda BOTAŞ'tan aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 1 milyar lirayı aştı.

-Tosyalı Holding, geçen yaz Ethem Sancak ve Talip Öztürk'e ait BMC'nin 50,1'lik hissesini satın aldı ve tank palet fabrikasında en büyük söz sahibi de Tosyalı Holding oldu.

Tosyalı Holding'e de resmî web sayfasındaki şu itirafları ile söz hakkı verelim.

-2000'li yıllar Tosyalı Holding tarihinde üretimin "altın çağı" olarak nitelendirilebilir.

Haziran 2018'de ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Varlık Fonu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 2018'de Fuat Tosyalı'yı Varlık Fonu Üyesi olarak atadı…

-Altın çağı bu atama ile platin çağı başlattı.

İYİ Partili Ayfer Yılmaz diyor ki;

-Devreye alınmadan kokan gaz…

Ben de Yılmaz'ın sorusuna yanıt veriyorum:

-Çok pis kokulu Karadeniz gazı…