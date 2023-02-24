Depremde ölen çocuklar için 'Bebelere balon' diye paylaşım yaptı. Bu adam Kızılay Başkanı'nın Özel Kalem Müdürü

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ederken, çadır ve yardımlar konusunda en çok eleştirilen kurumların başında gelen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık'ın özel kalem müdürü Burak Ünver, sosyal medyada tepki çeken paylaşımlarda bulundu.

Burak Ünver'in paylaşımları sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi. Ünver, aldığı tepkiler sonrası ise hesabını korumaya aldı.

"DEPREMZEDELER ÜŞÜMEYECEK"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın özel kalem müdürü Burak Ünver'den skandal deprem paylaşımları geldi. Kızılay'ın çadır ve yardım konusunda eleştirildiği günlerde Ünver, deprem bölgesinde havaların düzelmesine "Depremzedeler üşümeyecek" diye sevindi.

Kızılay görevlisi Burak Ünver, "Afet bölgesinde havalar ısınıyor, yağış tahminleri düşük. Dışarıda kalan depremzedelerimiz için mutluyum" paylaşımı yaptı.

"BEBELERE BALON"

Kızılay Başkanı Kınık'ın özel kalem müdürü Burak Ünver daha sonra da depremde yıkılıp onlarca kişiye mezar olan bir enkazın üzerine asılan balonların fotoğrafını "Bebelere balon :(" notuyla paylaştı.

Öte yandan, Ünver gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.