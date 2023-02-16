Haluk Levent beklenen duyurusunu erken yaptı. AHBAP'ı bırakıp bırakmayacağını açıkladı

Dün yaptığı duyuruda, bu akşam saat 22.00'de bir açıklama yapacağını söyleyen Haluk Levent, sosyal medyada yapılan spekülasyonlar üzerine açıklamasını öne çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremin yaralarını sarmak için AHBAP derneği öncülüğünde, milyonlarca lira yardım toplayan Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur yandaşların hedefi haline gelmişti.

Haluk Levent, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir duyuru yapacağını söylemişti.

Levent, şunları söyledi:

1) Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım.

O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor.

Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

2) Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim.

Sizin paranız benim namusum!

Hiç kimseye kuruluşa vermem!

Veremem!

Kimse de benden istemedi!

Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor.

İlk iş toki ile görüştüm.

Acil konut yaptıracağız!

3)Açıklayacağım konu şuydu

Son 2 günde bazı işguzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük.

Tıkanma noktasına gelmiştik.

Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik.

Sağolsun yetkililer olayı çözdüler.

Sahadayız

4) İşimizin başındayız.

Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik!

Bilginize "