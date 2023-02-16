16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Haluk Levent beklenen duyurusunu erken yaptı. AHBAP'ı bırakıp bırakmayacağını açıkladı

Haluk Levent beklenen duyurusunu erken yaptı. AHBAP'ı bırakıp bırakmayacağını açıkladı

Haluk Levent, merakla beklenen açıklamasını erken yaptı. Levent, Ahbap'ı bırakıp bırakmayacağını da açıkladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 18:44
Takip Et

AHBAP'ı bırakıp bırakmayacağını açıkladı. Haluk Levent beklenen duyurusunu erken yaptı

Haluk Levent beklenen duyurusunu erken yaptı. AHBAP'ı bırakıp bırakmayacağını açıkladı
+
Aa
-

Dün yaptığı duyuruda, bu akşam saat 22.00'de bir açıklama yapacağını söyleyen Haluk Levent, sosyal medyada yapılan spekülasyonlar üzerine açıklamasını öne çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremin yaralarını sarmak için AHBAP derneği öncülüğünde, milyonlarca lira yardım toplayan Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur yandaşların hedefi haline gelmişti.

Haluk Levent, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir duyuru yapacağını söylemişti.

Levent, şunları söyledi:

1) Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım.
O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor.

Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

2) Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim.
Sizin paranız benim namusum!
Hiç kimseye kuruluşa vermem!
Veremem!
Kimse de benden istemedi!

Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor.
İlk iş toki ile görüştüm.
Acil konut yaptıracağız!

3)Açıklayacağım konu şuydu

Son 2 günde bazı işguzarların sahada Ahbap Faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük.
Tıkanma noktasına gelmiştik.
Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik.
Sağolsun yetkililer olayı çözdüler.
Sahadayız

4) İşimizin başındayız.
Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik!
Bilginize "

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
1
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
2
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
3
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
4
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
5
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
6
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
7
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Birleşmiş Milletler, Türkiye için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu
﻿Birleşmiş Milletler, Türkiye için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu
﻿Birleşmiş Milletler, Türkiye için 1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu
﻿Göztepe ve Karşıyaka’dan depremzedeler için temsili maç
﻿Göztepe ve Karşıyaka’dan depremzedeler için temsili maç
﻿Göztepe ve Karşıyaka’dan depremzedeler için temsili maç
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Uygur Türklerinden depremzedelere ‘Uygur Pilavı’ ikramı
﻿Uygur Türklerinden depremzedelere ‘Uygur Pilavı’ ikramı
﻿Uygur Türklerinden depremzedelere ‘Uygur Pilavı’ ikramı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.