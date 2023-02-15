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Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık

Depremin ilk günlerinden beri afet bölgesiyle etkileşim halinde olan ve depremzedelerin yardımına giden eşi Yağmur Atacan'ın videolarını da paylaşan oyuncu Pınar Altuğ Atacan, bu defa önemli bir uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 00:04
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Asılsız yardım çağrılarına dair Pınar Altuğ Atacandan video geldi

Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve pek çok ünlü gibi depremzedelerin yaralarına merhem olabilmek adına koşturan Pınar Altuğ Atacan, Instagram hesabından paylaştığı video üzerinden önemli bir ricada bulundu.

Yardım çağrılarını ve deprem bölgesine yardım etmek isteyen kişilerin isteklerini hesabından takipçilerine ulaştırdığını söyleyen Pınar Altuğ Atacan, kimi zaman bu çağrıların asılsız çıktığını söyleyerek uyarıda bulundu. 

Başarılı oyuncu tepkisini, "Ne olur yapmayın, emeğe, zamana, o insanlara, yakıta yazık. Ve bu konuda beklentide olan insanların haklarını da gasbediyorsunuz lütfen yapmayın" sözleriyle gösterdi.

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