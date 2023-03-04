4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tuğba Özay İstanbul depremi açıklamalarına tepki gösterdi

Tuğba Özay İstanbul depremi açıklamalarına tepki gösterdi

Uzun bir süredir deprem bölgesinde olan ve burada bizzat depremzedelerin sorunlarıyla ilgilenen Tuğba Özay, bu defa İstanbul depremine dair paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 21:35
Takip Et

Deprem profesörlerinin İstanbul depremi açıklamalarına Tuğba Özaydan tepki

Tuğba Özay İstanbul depremi açıklamalarına tepki gösterdi
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından pek çok ilde yıkımlar gerçekleşirken, ortaya çıkan felaketin yaralarını sarmak adına herkes yardımlarını ulaştırmaya çalışıyor.

Kimileri deprem bölgesine yardım tırları gönderirken kimileri de Tuğba Özay gibi bizzat deprem bölgesinde bulunarak buradaki yaraları sarıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden depremzedelerin ihtiyaçlarını yetkililere ulaştıran ve bölgede yaşanan acıları tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren Tuğba Özay bu defa İstanbul depremine dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Deprem uzmanlarının İstanbul depremi üzerine yaptıkları onlarca açıklamayı paylaşımına taşıyan ve yakın çevresindeki arkadaşlarının da bu açıklamalardan olumsuz bir şekilde etkilendiğini söyleyen Özay yaşanan durumun milli bir konu olduğunun altını çizdi ve tepkisini şu sözlerle gösterdi:

Bilim insanları İstanbul ile ilgili sürekli açıklama yapıyor; "Yok bugün deprem olacak, yok şu gün deprem olacak, şu şiddette olacak. Binlerce bina yıkılacak! Binlerce can gidecek. Önlem alın önlem alın! 

Yahu arkadaş üç günde ya da üç ayda her ne ise neyin önlemini alacak mesela İstanbullu? Sürekli korku pompalayıp (ki hepiniz birbirinizden farklı açıklamalar yapıp kafaları karıştırıyorsunuz, bir de üzerine astrologlar sürekli bir şeyler söylüyor!)

Haa bir de sosyal medyada fenomen olanlar var ki onlar tam bir felaket tellalı! İnsanlar ne yapacağını şaşırdı! Herkesin moraller bozuk, psikolojiler bozuk.

İnsanlar geceleri uyumuyor! Bir çok insan sakinleştirici kullanır oldu. Çevremde birçok arkadaşım sizlerin sürekli korku pompalamasından sebep helalleşmeye başladı sevdikleriyle! 

Sizler ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yahu bari bir ağız birliğiniz olsun! Hepiniz ayrı telden... Keza bu milli bir konudur! Çok ciddi bir konudur! Vallahi artık kim nereye hizmet ediyor sorgulamaya başlıyor insan...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
2
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
3
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
4
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
5
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
6
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
7
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Guduric 3 yıl daha Fenerbahçe'de. Kulüpten açıklama geldi
﻿Guduric 3 yıl daha Fenerbahçe'de. Kulüpten açıklama geldi
﻿Guduric 3 yıl daha Fenerbahçe'de. Kulüpten açıklama geldi
﻿Çin gemileri Filipinler'in kontrolündeki Thitu Adası yakınında görüldü
﻿Çin gemileri Filipinler'in kontrolündeki Thitu Adası yakınında görüldü
﻿Çin gemileri Filipinler'in kontrolündeki Thitu Adası yakınında görüldü
﻿Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş açıklamalar. Sevilla kurasını değerlendirdi
﻿Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş açıklamalar. Sevilla kurasını değerlendirdi
﻿Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş açıklamalar. Sevilla kurasını değerlendirdi
﻿Dubai'de şampiyon Medvedev
﻿Dubai'de şampiyon Medvedev
﻿Dubai'de şampiyon Medvedev
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.