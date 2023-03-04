Tuğba Özay İstanbul depremi açıklamalarına tepki gösterdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından pek çok ilde yıkımlar gerçekleşirken, ortaya çıkan felaketin yaralarını sarmak adına herkes yardımlarını ulaştırmaya çalışıyor.

Kimileri deprem bölgesine yardım tırları gönderirken kimileri de Tuğba Özay gibi bizzat deprem bölgesinde bulunarak buradaki yaraları sarıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden depremzedelerin ihtiyaçlarını yetkililere ulaştıran ve bölgede yaşanan acıları tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren Tuğba Özay bu defa İstanbul depremine dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Deprem uzmanlarının İstanbul depremi üzerine yaptıkları onlarca açıklamayı paylaşımına taşıyan ve yakın çevresindeki arkadaşlarının da bu açıklamalardan olumsuz bir şekilde etkilendiğini söyleyen Özay yaşanan durumun milli bir konu olduğunun altını çizdi ve tepkisini şu sözlerle gösterdi:

Bilim insanları İstanbul ile ilgili sürekli açıklama yapıyor; "Yok bugün deprem olacak, yok şu gün deprem olacak, şu şiddette olacak. Binlerce bina yıkılacak! Binlerce can gidecek. Önlem alın önlem alın!

Yahu arkadaş üç günde ya da üç ayda her ne ise neyin önlemini alacak mesela İstanbullu? Sürekli korku pompalayıp (ki hepiniz birbirinizden farklı açıklamalar yapıp kafaları karıştırıyorsunuz, bir de üzerine astrologlar sürekli bir şeyler söylüyor!)

Haa bir de sosyal medyada fenomen olanlar var ki onlar tam bir felaket tellalı! İnsanlar ne yapacağını şaşırdı! Herkesin moraller bozuk, psikolojiler bozuk.

İnsanlar geceleri uyumuyor! Bir çok insan sakinleştirici kullanır oldu. Çevremde birçok arkadaşım sizlerin sürekli korku pompalamasından sebep helalleşmeye başladı sevdikleriyle!

Sizler ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yahu bari bir ağız birliğiniz olsun! Hepiniz ayrı telden... Keza bu milli bir konudur! Çok ciddi bir konudur! Vallahi artık kim nereye hizmet ediyor sorgulamaya başlıyor insan...