Tuğba Özay deprem bölgesindeki çadır gerçeğini ifşa etti

Eski manken ve oyuncu Tuğba Özay, paylaştığı bir video ile deprem bölgesindeki manzaraya isyan etti.

Hatay'daki depremzedelerin durumuna dikkat çeken Tuğba Özay, çadırların içini göstererek 'Bu yaşamak mı?' dedi.

Yandaş kanalların haberleştirdiği çadır görüntülerinin çok ötesinde bir tabloyu gözler önüne seren Özay, "Kendi vatandaşım için ben çadır dileniyorum, erzak dileniyorum. Böyle bir sistem var mı ya! Ekranlara çıkıp şov yapmakla olmaz bu işler" dedi.

Çadırların içini gösteren Tuğba Özay şu açıklamayı yaptı:

"Kendi vatandaşım için çadır erzak dileniyorum. Böyle bir sistem var mı? Günlerdir kendimi tutuyorum ama bu yaşamak değil. Siz bu insanlara ikinci sınıf insan muamelesi yapamazsınız.

Gerçek anlamda bu coğrafyayı, bu toprakları seviyorsanız, atanızın kemiklerini sızlatmak istemiyorsanız bu insanlara sahip çıkacaksınız.

Herkesi her şeyi tek tek ifşa edeceğim. Canım pahasına ne olursa olsun!"