Messi de Ahbap'a bağışlayacak

Merih Demiral, PSG kulübünde kariyerini sürdüren Lionel Messi'nin imzalı formasıyla Türkiye için yardım kampanyasına destek olacağını duyurdu.

Merih Demiral, başlattığı kampanyayla birlikte 5 milyon lira değerinde yardım topladı.

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da sürdüren Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden Ronaldo, Dybala ve Bonucci'in formalarının satışıyla Ahbap Derneği'ne bağış yaptı.

Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lionel Messi'nin de imzalı formasıyla kampanyaya destek olacağını açıkladı.

Merih Demiral, Arjantinli yıldızın kampanyaya katıldığı şu sözlerle duyurdu:

"Sırada Lionel Messi var; Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!"

Açık artırmayla satılacak olan formanın müzayedesinden elde edilecek olan gelir Ahbap Derneği'ne bağışlanacak.



