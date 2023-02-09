Depremde şehit oldu. Annesi de yanındaydı. İzmir’e ateş düştü

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6'lık büyüklüğündeki 2 deprem Türkiye’yi yasa boğdu, 10 ili yerle bir etti. Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı yıkımın yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Enkazlardan vefat eden vatandaşların cansız bedenleri, yaralı depremzedeler ve hayvan dostlarımız çıkarılmaya devam ediyor.

İZMİR'E ATEŞ DÜŞTÜ

Kamudanhaber'de yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alperen Tez, yaşanan bu iki büyük depremden sonra evinde enkaz altında kalarak şehit düştü.

Şehit Tez'İn yanında bulunan annesi Aliye Büber de hayatını kaybetti.

Şehit Alpaslan Tez ve annesi Aliye Büber bugün ikindi namazına müteakip İzmir Atatürk Mahallesi’nde bulunan Merkez Camisi’nde cenazeleri kaldırılacak.

CAN KAYBI ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay en son açıklamasında "Yaşadığımız bu büyük afette göçük veya yıkım sonucu an itibarıyla 14 bin 351 kişi hayatını kaybetmiş, 63 bin 794 kişi yaralanmıştır." dedi.