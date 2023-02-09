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  • Kum gibi dağılan tuğlalar. Beton cinayetinin arkasındaki gerçek. Gözlerinize inanamayacaksınız. Hiç mi kontrol eden yok

Kum gibi dağılan tuğlalar. Beton cinayetinin arkasındaki gerçek. Gözlerinize inanamayacaksınız. Hiç mi kontrol eden yok

Hiç mi kontrol eden yok. 10 ili yıkıp geçen deprem felaketinin ardından toz gibi dağılan tuğlalar tek darbede yıkılan duvar görüntüleri sosyal medyada yayılırken cinayetin arkasındaki gerçek de gözler önüne serildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:05
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Kum gibi dağılan tuğlalar

Kum gibi dağılan tuğlalar. Beton cinayetinin arkasındaki gerçek. Gözlerinize inanamayacaksınız. Hiç mi kontrol eden yok
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Kahramanmaraş merkezli, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana’da 4. günde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı.

On binlerce kişi ise enkaz altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

TOZ GİBİ DAĞILAN TUĞLALAR

Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binlerce kişinin canına mal olan ihmalin detayları da sosyal medyada gündem oldu.

Fabrikadan yeni geldiği halde toz gibi dağılan tuğlaların videoları,
saçma sapan imar planları,
denetimsizlik,
imar afları en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

Cem Toker de o görüntülerden birini paylaşırken duygularını şöyle ifade etti:

"Her konuda genler bu, kültür bu, zihniyet bu, iş ahlakı bu… Nasıl bir sonuç bekliyordunuz? Onun için geçen gün yazdım… Olup bitene şaşırmıyorum… Aksi olsa şaşırırdım…"

 

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