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Depremde panikle evden kaçan hamile kadın erken doğum yaptı

Hatay'da 6.4 büyüklüğündeki depreme az hasarlı binalarında yakalanan Suriye uyruklu Culya Keykuni, büyük bir korkuyla kendisini dışarıya attı. Keykuni, paniğe bağlı olarak doğum sancısı yaşamaya başladı. Hastaneye götürülen Keykuni, yarım saat sonra kız çocuğunu dünyaya getirdi

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 08:11
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Depremde panikle evden kaçan hamile kadın erken doğum yaptı

Depremde panikle evden kaçan hamile kadın erken doğum yaptı
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Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında, Altınözü'ndeki az hasarlı olduğu belirtilen evinde bulunan hamile Culya Keykuni (22), eşi ile panik halinde dışarı çıktı. Bu sırada doğum sancıları artan Culya Keykuni, eşi tarafından sahra hastanesine götürüldü.

Hamilelik sürecinde 34'nci haftaya girdiği öğrenilen Culya Keykuni, hastanede erken doğum yaptı. Culya Keykuni, ikinci çocuğunu sahra hastanesinde depremden yarım saat sonra dünyaya getirdi. Anne ve kız bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne Culya Keykuni ve bebek, ilerleyen saatlerde Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu sırada baba Hasan Keykuni, sedye ile ambulansa taşınan eşini yalnız bırakmadı.

Baba Hasan Keykuni, “Depremden kaçıyorduk, 3 merdiven kalmıştı. Üzerinden atladık sonra buraya geldik. Panik olmuş, jandarma bizi buraya getirdi. Allah razı olsun. Geldikten sonra 'Doğum yapacak' dediler. Yarım saat sonra doğum yaptı. Eşim çok iyi. Yoğun bakıma Adana Şehir Hastanesi'ne götürülecek. Çok mutluyuz, durumu iyiymiş. Narlı'da evde kalıyorduk. Çadır olmadığı için evdeydik. Mühendisler 'Eviniz az hasarlı oturabilirsiniz' dediler. Evdeydik. Evin yıkılıp yıkılmadığını göremedim" dedi. (AA)

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