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Anne ve kız 39 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan anne ve kızı 39 saat sonra sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:45
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Depremden 39 saat sonra anne ve kızı enkazdan kurtarıldı

Anne ve kız 39 saat sonra kurtarıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden Yalova Çınarcık Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

75. Yıl Caddesi 26 Sokak'taki bir binanın enkazında bulunan Sevgi Boğaccı ve kızı Ecem Boğaccı, depremden sonra 39 saat sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Anne ve kızı bölgedeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.(AA)

DEPREMİN AKILLARA KAZIDIĞI FOTOĞRAFLAR

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