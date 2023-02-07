İki kız kardeşi enkazdan çıkarttılar. TKP'nin kurtarma ekibi bazı mahallere sokulmadı. Kurtarma ekibinin ocusu bucusu mu olur

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Antakya'da büyük bir yıkım tablosu görüldü.

Depremin üzerinden geçen 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışmaları ekibi görülmedi.

Kente varan TKP heyeti, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sağlık ekipleri taramalar yaparken, ihtiyaçlar belirlenip karşılanmaya çalışılıyor.

5 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

TKP'nin arama kurtarma ekibi resmi hiçbir yardımın gelmediği Antakya'da iki kız kardeşi enkazdan çıkardı.

Kurtarma anı sonrası TKP MK üyesi Salih Bostancı, "İki çocuğu kurtardı arkadaşlarımız, bunca acı arasında çok sevindirici bir olay oldu" dedi ve çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Bunun ardından 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı, ekip onlarca kişiyi hastaneye ulaştırdı.

TKP heyeti bu sırada dikkat çeken bir açıklama yaptı:

Polis insanlara yardım ulaştıracağına, yardıma giden TKP’li kurtarma ekiplerini bazı mahallelere sokmamakla uğraşıyor. Bunun altında kalırsınız, derhal bu saçmalığa son verin.

HİÇBİR NOKTADA ELEKTRİK YOK, YOLLAR BÜYÜK ORANDA KAPALI

Bölgede hızla kurtarma çalışmalarına başlayan TKP heyeti, hiçbir noktada elektrik olmadığını, bölgenin adeta terk edilmiş vaziyette bırakıldığını aktardı. İlçede yolların büyük oranda kapalı olduğu görülürken ateş yakarak ısınmaya çalışan depremzedeler yaşanan tabloya tepkilerini dile getirdi.

İlçede neredeyse hasarsız tek bir ev bulunmaması da dikkat çekti.

"AKP ANTAKYA'DAN VAZGEÇMİŞ GÖRÜNÜYOR"

Bölgede heyetin çalışmaları sürerken açıklama yapan TKP MK üyesi Salih Bostancı, "AKP Antakya'dan vazgeçmiş görünüyor. Her binadan imdat sesleri geliyor" dedi.

İSRAİL'DEN YARDIM TALİMATI

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.

"YUNANİSTAN, KAYNAKLARINI SEFERBER EDİYOR"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'de yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Miçotakis, paylaşımında depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek" ifadelerine yer verdi.