7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki kız kardeşi enkazdan çıkarttılar. TKP'nin kurtarma ekibi bazı mahallere sokulmadı. Kurtarma ekibinin ocusu bucusu mu

İki kız kardeşi enkazdan çıkarttılar. TKP'nin kurtarma ekibi bazı mahallere sokulmadı. Kurtarma ekibinin ocusu bucusu mu olur

Hatay Antakya’ya giden TKP kurtarma ekibi enkazdan iki kız kardeşle birlikte 5 kişiyi enkazdan çıkardı. TKP kurtarma ekiplerinin bazı mahallelere sokulmadığı iddia edildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:54
Takip Et

TKP kurtarma ekipleri Hatay Antakya'da iki kız kardeşi enkazdan çıkarttı

İki kız kardeşi enkazdan çıkarttılar. TKP'nin kurtarma ekibi bazı mahallere sokulmadı. Kurtarma ekibinin ocusu bucusu mu olur
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Antakya'da büyük bir yıkım tablosu görüldü.

Depremin üzerinden geçen 24 saat boyunca neredeyse hiç arama kurtarma çalışmaları ekibi görülmedi.

Kente varan TKP heyeti, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sağlık ekipleri taramalar yaparken, ihtiyaçlar belirlenip karşılanmaya çalışılıyor.

5 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

TKP'nin arama kurtarma ekibi resmi hiçbir yardımın gelmediği Antakya'da iki kız kardeşi enkazdan çıkardı.

Kurtarma anı sonrası TKP MK üyesi Salih Bostancı, "İki çocuğu kurtardı arkadaşlarımız, bunca acı arasında çok sevindirici bir olay oldu" dedi ve çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Bunun ardından 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı, ekip onlarca kişiyi hastaneye ulaştırdı.

TKP heyeti bu sırada dikkat çeken bir açıklama yaptı:

Polis insanlara yardım ulaştıracağına, yardıma giden TKP’li kurtarma ekiplerini bazı mahallelere sokmamakla uğraşıyor. Bunun altında kalırsınız, derhal bu saçmalığa son verin.

HİÇBİR NOKTADA ELEKTRİK YOK, YOLLAR BÜYÜK ORANDA KAPALI

Bölgede hızla kurtarma çalışmalarına başlayan TKP heyeti, hiçbir noktada elektrik olmadığını, bölgenin adeta terk edilmiş vaziyette bırakıldığını aktardı. İlçede yolların büyük oranda kapalı olduğu görülürken ateş yakarak ısınmaya çalışan depremzedeler yaşanan tabloya tepkilerini dile getirdi.

İlçede neredeyse hasarsız tek bir ev bulunmaması da dikkat çekti.

"AKP ANTAKYA'DAN VAZGEÇMİŞ GÖRÜNÜYOR"

Bölgede heyetin çalışmaları sürerken açıklama yapan TKP MK üyesi Salih Bostancı, "AKP Antakya'dan vazgeçmiş görünüyor. Her binadan imdat sesleri geliyor" dedi.

İSRAİL'DEN YARDIM TALİMATI

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.

"YUNANİSTAN, KAYNAKLARINI SEFERBER EDİYOR"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'de yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Miçotakis, paylaşımında depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek" ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adalet
7.02.2023 14:29
AKP düşman hukuku uyguluyor. Mehmet Metiner ise Reis bize yeter diyor. Ben de diyorum ki, Reis çaresiz bir ölümlü, bize Alemlerin Rabbi olan Allah yeter.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
1
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
2
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
3
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
4
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
5
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
6
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
7
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremzedeler için Fenerbahçeli Valencia harekete geçti
﻿Depremzedeler için Fenerbahçeli Valencia harekete geçti
﻿Depremzedeler için Fenerbahçeli Valencia harekete geçti
﻿Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
﻿Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
﻿Deprem korkusu ile baş etmenin yolları
﻿Devlet Bahçeli: Bu da geçecektir nihayet Allah bizimledir
﻿Devlet Bahçeli: Bu da geçecektir nihayet Allah bizimledir
﻿Devlet Bahçeli: Bu da geçecektir nihayet Allah bizimledir
﻿Beşiktaş İnönü Stadı'nda yardımları topluyor. İhtiyaç listesi açıklandı
﻿Beşiktaş İnönü Stadı'nda yardımları topluyor. İhtiyaç listesi açıklandı
﻿Beşiktaş İnönü Stadı'nda yardımları topluyor. İhtiyaç listesi açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.