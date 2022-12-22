22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Diyanet’ten yılbaşı ve piyango açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı yarın tüm camilerde okunacak cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarını eleştirip, “Piyango ve bütün şans oyunları haramdır” ifadesini kullandı. Diyanet'in açıklamasına sosyal medyada "Bir fetvada ülkenin dibini sıyıranlar için verin" yorumları yağıyor.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 15:34
Takip Et

Diyanet’ten yılbaşı ve piyango açıklaması. Bir fetvada ülkenin dibini sıyıranlar için verin

Diyanet’ten yılbaşı ve piyango açıklaması
+
Aa
-

Yoksulluk sınırı 27 bin 41 lira. Vatandaşların "bir umut" beklediği asgari ücret bugün 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Yılbaşına günler kala milyonlarca vatandaş 200 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Vatandaşlar "Ya çıkarsa" ümidiyle bilet almaya başladı bile.

Yeni yıla sayılı günler kala, Diyanet İşleri Başkanlığı yarın camilerde okutulacak cuma hutbesinde yılbaşı ve piyango için sert ifadeler kullandı.

Hutbede “Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır” denilerek şöyle denildi:

'BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI…'

Yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır.

'HARAMDIR, GÜNAHTIR'

Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ATEŞ OĞLU 22.12 2022
22.12.2022 16:01
Sen krallar gibi yasa fakir fukarayı düşünme altında uçak etrafında yalakalar ordan oraya uç paraya para deme .Ondan sonra şu haram bu haram ama size herşey helal dimi  
 
temel
22.12.2022 16:01
en büyük haram kul hakkı yemektir,  
 
Yasaklayın üretimini..
22.12.2022 15:59
Devlet, alkol ve sigaradan bir ayda 12,1 milyar TL ÖTV topladı. "Basın haberi" maaş lara katkısı varmı acaba toplanan paradan  
 
TÜM YORUMLAR (10)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
1
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
2
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
3
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
6
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kulüplerin borçlanma limitine tesis istisnası
﻿Whitney Houston’ın hayatı beyaz perdede
﻿Whitney Houston’ın hayatı beyaz perdede
﻿Whitney Houston’ın hayatı beyaz perdede
﻿Yeneroğlu, mağdur edilen öğretmen adaylarını sordu
﻿Yeneroğlu, mağdur edilen öğretmen adaylarını sordu
﻿Yeneroğlu, mağdur edilen öğretmen adaylarını sordu
﻿Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
﻿Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
﻿Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
﻿Ev değil adeta tam bir cephanelik
﻿Ev değil adeta tam bir cephanelik
﻿Ev değil adeta tam bir cephanelik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.