Efendiler; Cumhuriyetin 2. Yüzyılı için oy vereceğiz

650 yıllık Osmanlı Hükümdarlığının çökmesi sonrası 7 düvelin işgal ettiği Anadolu'ya ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan atan Mustafa Kemal Paşa'dır

23 Nisan 2020'de Türk Milletinin bağımsızlığı ve egemenliği için Büyük Millet Meclisi'ni kuran Mustafa Kemal Paşa'dır.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Paşa'dır.

Tarih: 28 Ekim 1923 Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal Paşa'nın akşam yemeği.

Konuklar: İsmet Paşa, Fethi Bey, Kâzım Paşa, Kemalettin Sami Paşa, Halit Paşa, Rize mebusu Fuat ve Afyon mebusu Ruşen Eşref Bey

Mustafa Kemal Paşa dedi ki;

-"Efendiler; Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz…"

Bu satırları yazarken dahi inanın hâlâ heyecanlanıyor, hâlâ duygulanıyorum.

O gece İstiklal Savaşımızın iki efsane kahramanı Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa (İnönü) ile anayasa değişikliği teklifini hazırladılar.

29 Ekim 1923 sabahı o günün adı ile Halk Fırkası bugün adı ile Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu toplayan Mustafa Kemal Paşa, anayasa değişikliği teklifini sundu.

Toplantıda yapılan görüşmelerin ardından teklifin önce bütünü, sonra ayrı ayrı maddeleri okunarak kabul edildi.

İsteseydi Mustafa Kemal bu yasa teklifini doğrudan Meclis'e götürebilirdi.

Demokrasiye ve ortak akla inanan Mustafa Kemal karar mercinin önce Cumhuriyet Halk Partisi olduğunun bilincindeydi.

Hayır önce kurucusu olduğu partisinin karar organına götürdü.

Demokrasiye inanç işte tam da budur.

Ve 29 Ekim 2023'te Büyük Millet Meclisi.

Kanun-ı Esasî Encümeni bugünkü adı ile Anayasa Komisyonu tarafından incelenip oylanarak kabul edildi ve genel kurula sevk edildi.

Demokrasinin kuralları eksiksiz işletildi.

Genel kurulda anayasa değişikliği şöyle okundu:

-"Hâkimiyet, bilâkaydü şart Milletindir. (Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.)

İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. (Dayalıdır.)

Türkiye Devletinin şekl-i Hükûmeti, Cumhuriyettir."

158 milletvekili ayağa kalkarak alkışlarla ve oy birliği ile kabul ettiler.

Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildi…

Türk devrimi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi ile tamamlandı.

Meclis hükûmeti sisteminden vazgeçilerek parlamenter sisteme geçildi.

Değerli okurlarım,

-"19 Mayıs 1919'dan 14 Mayıs 2023'e… O Kemal ile 1. Yüzyıl, bu Kemal ile 2. Yüzyıl"

Bu başlıklı yazım okunma rekorları kırdı.

29 Ekim 2023'te Atatürk ve silah arkadaşları Türkiye'nin demokrasi yolunu şöyle karara bağladılar;

-"Parlamenter sistem…"

Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan milleti, "Türkiye'yi uçuracağız" diye kandırdılar.

Halk oylaması ile reddedilecekti ama YSK'nın 11 üyesi kanuna aykırı olarak mühürsüz ve geçersiz 2,5 milyonu geçerli olarak kabul ederek Tek Adam Rejimine onay verdi.

O halde haydi önderimiz, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sözlerini anımsayalım;

-"Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

-Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

-Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

-Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.

-Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır."

Değerli okurlarım,

Atatürk'ümüzün o gün söylediği bir cümlenin bugüne de ne kadar uygun olduğuna dikkat çekeyim:

-"Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

-Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir."

İzindeki yurttaşlar olarak yarın sandık başında oylarımızı kullanırken Ata'mızın bizlere tevdi ettiği demokrasiye sahip çıkacağız.

Efendiler; 29 Ekim'de Cumhuriyetin 2. yüzyılını idrak ediyoruz o halde;

-Tek Adam Rejimi için Erdoğan'a değil,

Parlamenter Rejim için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeliyiz…

-Saray siyaseti uygulayarak Türk Milletini açlık ve yoksulluğa mahkûm eden Cumhur İttifakı'na değil,

Egemenlik kayıtsız şartsız sizindir diyen Millet İttifakı'na oy vermeliyiz…

Yarın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceğine sizler karar vereceksiniz.

-Ya tek adamın diktatörlük sistemi,

-Ya Atatürk'ün parlamenter sistemi…

-Ya açlık ve yoksulluk yaratan saray düzeni,

-Ya ne ezen ne ezilen, insanca hakça düzen…