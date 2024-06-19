Emekli maaşında Temmuz'a günler kala hesap değişti

Türkiye'nin büyük kesimini oluşturan 16 milyon emekli ile memur aileleri 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına kilitlenmiş durumda. Asgari ücretle çalışan kesim ise emekli zammının açıklanmasının ardından kendilerine de ara zam yapılacağı beklentisi içinde açıklamalara dikkat kesildi.

Peki Ankara kulislerine yansıyan en son rakamlar neler? Hangi emeklilere refah payı verilecek? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak. Ayrıntılar haberimizde...

SGK BAĞ KUR ve memur emeklilerine yapılacak 6 aylık enflasyon ortalamasından oluşan enflasyon farkının kaç lira olacağı belli oldu. Emeklilere yüzde 22.72 oranında enflasyon farkının verileceği hemen hemen kesinleşirken bu oranın emeklilerin 6 ay daha geçinmesi için yeterli olmayacağı belirtiliyor. Refah payı oranı hakkında ise şimdiye kadar bir açıklama yapılmamıştı.

Ünlü SGK Müşaviri Emin Yılmaz, son veriler ışığında emekli zamlarını hesaplarken aynı zamanda emeklinin en çok merak ettiği refah payına konusuna da ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLK 5 AYLIK RAKAMLAR KESİNLEŞTİ

SGK Müşaviri Emin Yılmaz, açıklamasına ilk 5 aylık enflasyon farkının SSK ve BAĞ KUR emeklileri için yüzde 22,72 oranında, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 17,38 oranında kesinleştiğini hatırlattı.

HAZİRAN ENFLASYONU ZAM ORANINI YUKARI ÇEKECEK

Emin Yılmaz sadece Haziran ayı enflasyon rakamlarının beklendiğini söyleyerek son rakamlar ile birlikte SSK ve BAĞ KUR emeklileri için maaş farkının yüzde 25,86 oranında memur ve memur emeklisi için ise yüzde 20,39 olacağını söyledi.

HANGİ EMEKLİLER REFAH PAYI ALACAK?

Özellikle SSK ve BAĞ KUR emeklilerine yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir refah payı verileceğini düşündüğünü belirten Emin Yılmaz "Bana göre yüzde 5’lik refah payı verilmesi ağır basmaktadır" dedi. Emin Yılmaz enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi beklendiği için refah payının daha düşük belirleneceği yüzde 10'luk bir refah payının ise uzak bir ihtimal olduğunu vurguladı.

REFAH PAYI EKLENDİĞİNDE EMEKLİ MAAŞLARI NE OLUR?

Kamu emeklileri ve memurlarının toplu sözleşme üzerinden belirlendiğini hatırlatan Emin Yılmaz "Geçmiş dönemde halihazırda çalışan memurlar hariç diğer emeklilerin tamamının maaş farklarının eşitlendiğini görüyoruz. Bu varsayımda SSK ve BAĞ KUR emeklisine yüzde 5 refah payı verilirse zam oranlarının eşitlenebilmesi için memur emeklisine yüzde 10 refah payı verilmesi gerekir. Bu halde SSK, BAĞ KUR ve memur emeklilerine refah payı ile birlikte yüzde 30,86 oranında zam verilecektir' diye konuştu.

MEMURLARA REFAH PAYI VERİLİR Mİ?

Memur kesimine Temmuz'da refah payı verilmesini beklemediğini diye getiren Emin Yılmaz bunun nedeninin ise 2023 yılı Temmuz ayında memurlara 8 bin 077 lira seyyanen bir ödeme yapılmış olmasını ve bunun kanun ile kalıcı hale getirilmiş olması olduğunu söyledi.

Emin Yılmaz geçen yılki seyyanen artış nedeni ile bu dönem memurlara refah payı verilmesini beklemediğini söyledi.

TÜM EMEKLİ ZAMLARI EŞİTLENİR Mİ?

Geçmiş zam dönemlerinde maaşlarda eşitleme formülünü defalarca görüldüğünü söyleyen Emin Yılmaz bu politikanın artık kalıcı olduğuna ve maaşta adaletli davranıp emekliler içinde ayrıştırmadan aradaki fark olan yüzde 5 puanın eşitlenebileceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ TAHMİN NE?

Emin Yılmaz "Emekli aylıklarında en güçlü ihtimalin taban aylıklara yapılacak güncelleme olacağına inanıyorum. Rakam olarak 12 bin 500 veya 15 bin TL arasında yükseltileceğine inanıyorum." diye konuştu.

KÖK AYLIKLARA REVİZE YAPILABİLİR

Emin Yılmaz "Kök aylıklara enflasyon farkı uygulandığı için özellikle 8 bin liranın altında kök aylığı olanlara hissedilir bir zam yapılamadığından kaynaklı kök aylıkların 10 bin liranın üzerine revize edileceğini düşünüyorum” dedi.