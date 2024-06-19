Dev bankadan Türk lirası ve faiz için yeni tahmin. Yatırımcının gözünü açan analiz

İngiliz devi Barclays'in analistleri Türk lirasının yaz aylarında belli oranda değer kaybına izin verilebileceğini öngördü.

Son günlerde istikrarlı hareket eden Dolar/TL kurunda ılımlı da olsa yukarı yönlü bir ivme izlenirken, yabancı kurumlar TL'de kontrollü değer kaybı olabileceğini öngörüyor.

Barclays analistleri yaz dönemi boyunca Türkiye'de ekonomi yönetiminin Türk lirasında değer kaybına izin verebileceğini belirtti.

İngiliz analistler 2024 yılı boyunca Türkiye'de politika faizinin sabit tutulacağı beklentisi de paylaşıldı.

Barclays Türkiye ile ilgili daha önceki analizinde Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini yükselttiğini belirtmişti.

Analizde “Körfez bölgesi de dahil olmak üzere EEMEA’daki diğer banka tahvil piyasasına kıyasla Türkiye banka tahvillerini cazip görüyoruz” diyen Barclays Türk bankalarının perp tahvillerinde yüksek carry getirisine dikkat çekerek Akbank ve Yapı Kredi perp tahvillerinde alım önermişti.