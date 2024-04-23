Erden Timur Fenerbahçe maçını kameralar önünde izledi. Biter bitmez bombayı patlattı

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Erden Timur Fenerbahçe maçını kameralar önünde izledi. Biter bitmez bombayı patlattı
Sivasspor-Fenerbahçe maçını bir çekim sırasında izleyen Erden Timur'un sözleri gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada taraflar 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonluk yarışı açısından büyük bir önem taşıyan maçta puan kaybeden Fenerbahçe lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düştü.

Sivasspor-Fenerbahçe maçının oynandığı sırada 343 Digital isimli Youtube kanalı için çekimde olan Erden Timur’un alınan beraberlik sonrası tepkisi olay oldu.

Mutluluğu yüzünden okunan Erden Timur o sırada program çekimi için orada bulunanlara “Bir dahaki maça aynı kadro buradayız" dedi.

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