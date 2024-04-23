Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i açıklandı. Serdar Topraktepe şaşırttı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.30’da Eryaman Stadyumu’nda oynanacak olan kritik karşılaşmaya sayılı dakikalar kala ilk 11’ler açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Süper Lig’de mücadele etmiş karşılaşmadan Beşiktaş 2-0 galip ayrılmıştı.

Galip kadroyu bozmaması beklenen Beşiktaş teknik direktörü Serdar Topraktepe o karşılaşmadan farklı olarak Mert ve Umut Meraş’ı ilk 11’de tercih etti.

İşte İlk 11’ler:

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.