Rahmi Koç uyarısı dinlemeyenin başı yanacak

Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olan Koç Holding kendilerine bağlı şirketler ile Koç ailesi mensuplarının isimleri kullanılarak yapılan sahte ses ve görüntü içeriklerine karşı bir açıklama paylaştı.

Koç Holding yaptığı açıklamada kullanıcıları dolandırıcılık olayları ve sahte içeriklere karşı uyardı.

İşte Koç Holding’in açıklaması:

Koç Holding’den yapılan açıklamada, "Koç Holding AŞ, Koç Topluluğu Şirketleri ve Koç Ailesi mensupları ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica eder, kurumsal web sitemiz koc.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden güncel ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

Son günlerde sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sıkı Beşiktaşlı Rahmi Koç hakkında çok fazla yapay zeka destekli yalan video ve ses dolaşıyordu.

Bu videolarda Ali Koç ve Rahmi Koç'un Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında olmayan açıklamaları gerçekmiş gibi paylaşılıyordu.