-Erdoğan ailesi Amerika'ya bakanları Meclis'e yerleşir…

Yandaş medya demek;

Fethullah Gülen gibi medyayı ele geçirerek kamuoyunu yalan yanlış etkilemek ve yönlendirmek demek.

Yandaş medya demek;

Recep Tayyip Erdoğan medyası demek.

Yandaş medya demek;

kamu bankalarından kredi alıp borçlarını kamu bankalarının ve kamu kurum ve kuruluşlarının reklamları ile geri ödemek demek.

Yandaş medya demek;

algı operasyonlarıyla muhalefete çamur atmak demek.

Yandaş medya demek;

vatandaşın cenazesini motosikletle taşımayı görmemek demek.

Yandaş medya demek;

görmediği seccadeye basan Kemal Kılıçdaroğlu'na yargısız infaz ile seccadeyi kutsal yapmak demek.

Yandaş medya demek;

rüşveti yolsuzluklara gizleyerek örtbas edilmesine destek vermek demek.

Yandaş medya demek;

tüm ihaleleri saraydan tahsis alan beşli çeteyi ve yandaş müteahhitleri görmezden gelmek demek.

Yandaş medya demek;

Türk İş'in resmî açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını gizlemek demek.

Yandaş medya demek;

sahte dünya lideri unvanlı siyasetçi yaratmak demek

Yandaş medya demek;

cemaatlere tarikatlara destek vermek için çocuklara, âcizlere tecavüzleri görmemek demek

Yandaş medya demek;

dokuz yaşında evlendirilen kız çocuğu haberini milletten saklamak demek.

Yandaş medya demek;

kadın cinayetlerini görmezden gelmek demek.

Yandaş medya demek;

yalan haber, yanlı yorum demek.

Yandaş medya demek;

iktidarın yaptığı hataları, yanlışları gizlemek demek.

Yandaş medya demek;

hükümetin borazanı demek.

Yandaş medya demek;

kozmik odayı FETÖ'ye açılmasını görmezden gelmek demek,

Yandaş medya demek;

Amerika ve FETÖ ile Atatürk'ün Türk ordusuna kumpas kurulmasına destek vermek demek.

Yandaş medya demek;

Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ailesinin servetini görmezden gelmek demek.

Yandaş medya demek;

Erdoğan ailesinin Amerika'daki gökdelenini ve Muhammed Ali Çiftliğini görmezden gelmek demek.

Yandaş medya demek;

Türkiye'ye 15 Temmuz hain darbe girişimine muhatap olan iktidarın ve Erdoğan'ın sorumluluğunu gizlemek demek.

Değerli okurlarım,

Gelelim AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinin başarısız olduğunun resmen itiraf etmesine.

1. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,

2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,

3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

4. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar,

5. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

6. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer,

7. Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu,

8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

9. Ticaret Bakanı Mehmet Muş,

10. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

11. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,

12. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

13. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,

14. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,

15. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,

*Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay…

Kendi atadığı yardımcısı ile 15 bakanının başarısızlığı resmen tescil edilen Erdoğan,

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini anladı, tüm hazırlıklarını yapıyor.

-Erdoğan ailesi Amerika'ya bakanları Meclis'e yerleşir…

Kala kala sadece 2 bakanı kaldı Erdoğan kabinesinin:

Kalanlar da başarılarından değil tüccar olduklarından işlerinin başına dönsünler diye düşünülen bakanlar:

Oteller ve seyahat şirketleri sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

Özel hastaneler sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca…

Değerli okurlarım,

Aslında bunların topunun değil Meclis'e girmeleri, siyaset sahnesinde dahi yerlerinin olmaması lazım.

Hele hele Hulusi Akar;

Deniz Harp Okulu Marşı'nın "Atatürk'ü izleyen yol" bölümünü sansürleten kişi milletvekili olmayı asla hak etmez…

Genelkurmay Başkanı iken Atatürk'ün makamından esir alınan kişi milletvekili olmayı asla hak etmez…

Üniformalı cüppeli generali ihraç etmeyen kişi milletvekili olmayı asla hak etmez…

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılı için oy verirken bunları sakın aklınızdan çıkarmayın…