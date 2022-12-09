Erdoğan ve Gazprom Başkanı arasında kritik görüşme. Putin Türkiye’nin doğal gaz dağıtım üssü yapılması önermişti

Gazprom, Telegram'dan yaptığı açıklamada Gazprom CEO'su Alexey Miller'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti. Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.

Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Miller Başkanlığındaki bir Gazprom heyeti Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Miller ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de bulunduğu görüşme gerçekleşti.

Görüşmede Rusya'nın Türkiye'ye gaz tedarikinin yanı sıra ülkenin gaz merkezi olma beklentilerinin ele alındığı ifade edildi.

PUTİN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 31 Ekim'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi'de bir araya gelmiş, yaptığı üçlü görüşmenin sonunda düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'ya gaz tedarikine değinen Putin, "Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor" dedi, Türkiye'ye işaret etmişti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede dile getirdiği, "Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz" önerisini tekrarlayarak, "Çok hızlı bir şekilde Türkiye'de bir gaz merkezi kurabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.