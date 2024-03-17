Erol Bulut başaramadı

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Erol Bulut başaramadı
Deplasmanda Swansea City ile karşılaşan Cardiff City 2-0 mağlup oldu.

İngiltere Championship’in 38. Haftasında Cardiff City deplasmanda Swansea City ile kozlarını paylaştı.

Liberty Stadyumu’nda oynanan mücadelede Erol Bulut’un öğrencileri ev sahibi ekibe 2-0 mağlup oldu.

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Swansea City’e galibiyeti getiren golleri 34. Dakikada Liam Cullen ve 90+6. dakikada Jamal Lowe kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte puanını 46’ya çıkaran Swansea City 15. sıraya yükselirken 53 puanda kalan Cardiff City 11. Sıraya yükseldi.

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Adım adım sona yaklaşılan Championship’te Cardiff City önümüzdeki hafta Sunderland ile Swansea City ise Sheffield Wednesday ile karşılaşacak.

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