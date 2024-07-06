Evini ataşe verip kendisini kuyuya attı

Kuyuya atlayan Fahri Anıl I.itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Bacağı kırılan adam hastane kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gümüşlük'te 5224 Sokak’ta gerçekleşti. Anlatılanlara göre Fahri Anıl I., öğrenilemeyen bir nedenle evini ateşe verdi. Alevler tüm evi kaplarken Fahri Anıl I., dışarı çıktı ve etrafa zarar vermeye başladı. Başkasına ait bir motosiklete zarar veren Fahri Anıl I., ardından evinin bahçesini de yakmaya çalıştı. Deliye dönen adam bir ara eline geçirdiği bıçağı etrafındakilere savurmaya başladı.

Komşularının yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Fahri Anıl I., jandarma ve itfaiye ekiplerini karşısında görünce bu kez kendisini su kuyusuna atarak bacağını kırdı.

Kendini yaralayan adam Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

itfaiye ekipleri ise ateşe verilen evi kısa süre içinde söndürdü. Fahri Anıl I.'nın ise tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı bildirildi.