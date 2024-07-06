Azez'de Türk bayrağını parçalamıştı. Yakalandı

Kaynak: DHA
Azez'de Türk bayrağını parçalamıştı. Yakalandı

Azez'de Türk bayrağını parçalarken görüntülenen saldırgan Suriyeli yakalandı.

Kayseri'deki küçük çocuğa cinsel istismar olayının ardından Azez'de düzenlenen protestolarda Türk bayrağına zarar veren grupta yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammadde' Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

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MİT, yaptığı inceleme çalışmaları sonucunda Azez’de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını parçalayan grup içerisindeki bir kişiyi daha yakalandı.

Bayrağımıza zarar veren Ali Almohamed Alhac Hasan Hammadde, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Azez'de tespit edilerek gözaltına alındı. Türk bayrağını parçalamaya kalkışan Hammadde, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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