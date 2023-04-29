Eyüpspor yerinde sayıyor. Hasreti 4 maça çıkardı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor, evinde Eyüpspor'u konuk etti.

Biletleri 38 Bin 500 ve 50 Bin TL'ye satılan maçta doğal olarak tribünde kimse yer almadı.

15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleye Tuzlaspor daha iyi başladı.

Rakibi Eyüpspor'a karşı istekli bir oyun oynadı.

KISIR OYUN

Maçın ilk yarısında Tuzlaspor'un birkaç net pozisyonu dışında başka pozisyon olmadı.

Öyle ki Eyüpspor ilk yarıyı isabetli şut bile atamadan tamamladı.

Ancak topla oynama oranında yüzde 61'e 39'luk üstünlüğü vardı.

GOL GEÇERLİ SAYILMADI

Tuzlaspor ikinci yarı başında gol atarak başladı ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol sayılmadı.

HALİL AKBUNAR DEVAM EDEMEDİ

Eyüpspor'da oyuna ikinci yarıda dahil olan Halil Akbunar, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tecrübeli oyuncu sahada 23 dakika kalabildi. Del Valle oyuna dahil oldu.

Eyüpspor son bölümlerde çok gol kaçırdı.

Geri kalan dilimde de gol olmayınca mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

HASRET 4 MAÇA ÇIKTI

Eyüpspor, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Arda Turan'lı Eyüpspor, 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Tuzlaspor ise aldığı 1 puanla alt sıradan kurtulmayı sürdürdü.

3. sıraya maç fazlasıyla yükselen Eyüpspor, bulunduğu durumdan rakiplerinin maç sonuçlarına göre birkaç basamak düşebilir.