﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 18:30

Son Güncelleme: 25 Ekim 2022 Salı - 18:32 Takip Et

Devlet Bahçeli’den sonra bir tepki daha geldi. MHP’li vekilden AKP'li Mahir Ünal'a çok sert sözler