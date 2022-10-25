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  • Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler

Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sonra AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a bir tepki de MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'ndan geldi…

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 18:30
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Devlet Bahçeli’den sonra bir tepki daha geldi. MHP’li vekilden AKP'li Mahir Ünal'a çok sert sözler

Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tepki gelmişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’DEN SONRA MHP’Lİ VEKİL DE TEPKİ GÖSTERDİ

AKP’li Mahir Ünal’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu’dan da sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan MHP’li Vahapoğlu; "Hadsize had böyle bildirilir. Ağzınıza sağlık Sayın Genel Başkanım, milletin yüreğine su serptiniz." ifadelerini kullandı.

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Tekin Ertürk
25.10.2022 19:54
mhp'li vekil'in yüce Kuran'ı okumadığı çok açık.Neden bu güne kadar bekledi?  
 
Günaydın
25.10.2022 19:29
Günaydın milliyetçilik şimdimi aklınıza geldi ülkeyi istila eden suriyelilere aponun mektubunun trt de okunmasına ses çıkarmayan zihniyet halk gözünde muteber değilsiniz sandıkta zaten karşılığını al  
 
Neco
25.10.2022 19:26
Kimlere destek verdiniz yıllarca görün..Sizde siyasi çöplüğe gitmekten kurtulamayacaksınız..  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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