﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tepki gelmişti.
Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir" ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ’DEN SONRA MHP’Lİ VEKİL DE TEPKİ GÖSTERDİ
AKP’li Mahir Ünal’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu’dan da sert tepki geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan MHP’li Vahapoğlu; "Hadsize had böyle bildirilir. Ağzınıza sağlık Sayın Genel Başkanım, milletin yüreğine su serptiniz." ifadelerini kullandı.
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