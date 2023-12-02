Fatih Tekke'den Konyaspor maçı sonrası istifa açıklaması

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa edeceğine yönelik iddialara açıklık getirdi.

KAYNAK: AA
Fatih Tekke'den Konyaspor maçı sonrası istifa açıklaması

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 2-2 biten Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke; iki puan kaybettikleri maçta galibiyeti hak eden taraf olduklarını dile getirdi.

Geçen hafta Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamalar "istifa sinyali" olarak yorumlanmıştı.

Fatih Tekke bu konuda, "İstifa edeceğim' demedim. 'Düşüneceğim', dedim. Düşündüm ve bugün de oyuncularım hemen hemen her şeyi yaptılar. Duygusu üst düzey bir maç oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.

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