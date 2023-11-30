Fatih Terim Fonu’nda fahiş faiz ile kim ne kadar kaybetti kim ne kadar kazandı? İşte liste

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre, Türkiye’nin son bir haftadır gündeminde merkezinde Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankası Denizbank ile aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi Türk futbolunun önde gelen isimlerinin yer aldığı “yüksek” fon adı altında yapılan “nitelikli dolandırıcılık” yer alıyor.

Seçil Erzan’ın kurduğu sisteme para yatıran isimlerin listesi ortaya çıktı. Bankacı Seçil Erzan’ın ‘çok karlı gizli fon’ adı altında kurduğu “ponzi” sistemine para yatıran futbolcu ve iş insanları ile ilgili hazırladığı kar zarar tablosunda TL ve dolar olarak para aldığı ve ödeme yaptığı 2 ayrı liste iddianamenin ek klasörlerine girdi.

Erzan’ın yaptığı iki listeye göre toplam 45 kişiden 55 milyon 633 bin dolar aldı. Yine listeye göre bu paranın 45 milyon dolarını geri ödedi. Ancak Erzan bazı kişilere aldığı paranın kat kat fazlasını ödemiş.

EN ÇOK KAZANANLAR

Süleyman Aslan: 1 milyon 350 bin dolara karşılık 3 milyon 650 bin geri ödeme alarak 2 milyon 300 bin dolar kar etti. 10 milyon lira veren Aslan 14 milyon lira aldı.

Eski futbolcu Semih Kaya: 3 milyon 200 bin dolarına karşılık 2 milyon dolar karla 5 milyon 200 bin dolar geri aldı.

Çetin Burak: 1 milyon 250 bin dolar karşılığında 900 bin dolar karla 2 milyon 150 bin dolar geri aldı.

Çorlu Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Nuri Köşkdere: 500 bin doların karşılığında bir buçuk milyon dolar geri aldı. Karı 1 milyon dolar.

Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.

Eski futbolcu Ayhan Akman: 1 milyon 500 bin dolar yatırıp 1 milyon 750 bin dolar karla 3 milyon 250 bin dolar geri aldı.

Atilla Baltaş: 2 milyon 50 bin dolar karşılığında bir milyon 190 bin dolar karla, 3 milyon 240 bin geri aldı.

Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.

Fatih Terim: 700 bin dolar karşılığında bir buçuk milyon dolar ödeme aldı.

Merve Yılmaz: 50 bin dolar zarar ederken 5 milyon 810 bin TL karşılığında 7 milyon 400 bin TL karla 13 milyon 210 bin TL geri aldı.

Semih Kaya’nın menajeri Fırat Özdemir: 5 milyon dolar yatırdıktan sonra 750 bin dolar karla parasını geri aldı.

Ali Yörük: 300 bin dolar karla parasını alırken 5 milyon TL’sine karşılık 7 buçuk milyon TL geri aldı.

EN ÇOK ZARAR EDENLER

Emre Belözoğlu: 4 milyon 200 bin dolar

Emre Çolak: 3 milyon 200 bin dolar

Arda Turan: 2 milyon 700 bin dolar

Fernando Muslera: 500 bin dolar

İbrahim Çağlar: 2 milyon 905 bin dolar

Bülent Çeviker: 2 milyon 200 bin dolar

Selçuk İnan: 1 milyon 550 bin dolar zarar etti.

NE OLDU?

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen dolandırıcılıkta; eski banka müdürü Seçil Erzan; ünlü futbolcu ve iş insanlarından yüksek faiz vaadiyle para toplamış ancak geri ödememişti.

Erzan'ın paraları "Fatih Terim Fonu" altında topladığı ortaya çıkmıştı. Ancak bu davada dolandırılan milyonlarca lira kayıp.

Paraların banka kayıtlarına girmediği bilinirken, Erzan'ın, paraları nerede kullandığı da bilinmiyor. Herkes bu paraların nereye gittiğini konuşuyor.

Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise 13 milyon 900 bin dolarının kaybolduğu da iddia edildi.