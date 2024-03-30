Galatasaray Fenerbahçe derbisini hakemler yönetmek istemiyor. Cemal Ersen ortaya çıkardı

Ünlü gazeteci Cemal Ersen, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki skandalları anlatırken, hakemlerle ilgili de flaş iddialarda bulundu.

Ersen, "Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun eğitim amaçlı yapıldığını iddia ettiği VAR değerlendirmelerinin medyaya sızdırılması, son aylarda yaşanan onca skandalın yanında şaşırtıcı gelmedi bana. Niye mi? Futbol denen güzel oyunun çivisini çıkardık çünkü. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi kusura bakmasın, yönetmek yerine idare etmenin bedelidir yaşananlar" dedi ve ekledi:

"Yeri gelmişken; hakemler ve yöneticileri arasında pozisyonların konuşulduğu, tartışıldığı ve öz eleştirinin yapıldığı toplantıda federasyon başkanının ne işi var? Dahası Sayın Büyükekşi, eski VAR sorumlusu “Tolga Özkalfa’yı görevden aldık” cümlesini nasıl kurabiliyor? TFF statüsünün 3. maddesi, MHK Başkanı ve üyeleri istifa etmedikçe, yerlerine atama yapılamayacağına işaret ediyor. Büyükekşi’nin bu hükümden haberi yok mu?"

HAKEMLER DERBİYİ İSTEMİYOR

Ersen, bugünkü yazısında hakemlerle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Ve yabancı hakem tartışması... TFF Başkanı, Süper Kupa finali ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için teklife yeşil ışık yakarken, bu girişime en sıkı destek bizim FIFA hakemlerinden gelmiş. Hiçbiri kariyerlerini sıfırlama riski bulunan bu maçlara çıkmak istemiyormuş. Lakin federasyon böyle bir hamle yaparsa, dibe vuran Türk hakemliğinin ipini çekmiş olur. Kendi hakemine güvenmeyene kim inanır ki? Dikkat, ateşle oynuyorsunuz."