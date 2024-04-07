TFF şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı
Bu hafta 2. Lig'de ve 3. Lig'de şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig 34. hafta ve TFF 3. Lig 27. haftada Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı.

7 Nisan Pazar

TFF 2. Lig Beyaz Grup
15.00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Kırklarelispor Futbol A.Ş.
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup
15.00 İskenderunspor A.Ş. - Somaspor
15.00 Düzce Cam Düzcespor - Denizlispor

TFF 3. Lig 1. Grup
15.00 Kepez Spor Futbol A.Ş. - Tarsus İdman Yurdu
15.00 Talasgücü Belediyespor - 52 Orduspor FK

TFF 3. Lig 2. Grup
15.00 Silifke Belediye Spor - Hacettepe 1945 Spor Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup
15.00 Silivrispor - Sivas 4 Eylül Futbol A.Ş.
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 4. Grup
15.00 Sebat Gençlik Spor - Bursa Yıldırım Spor

İlgili Haberler
Galatasaray anlaşmaya vardı. Hollandalı yıldız imzayı atıyor
Abdullah Avcı ters köşe yaptı
Abdullah Avcı ters köşe yaptı
Erman Toroğlu Süper Kupa maçının kaçıncı dakikada biteceğini açıkladı
Fenerbahçe'de Süper Kupa'ya saatler kala flaş gelişme. İsmail Kartal kafaları karıştırdı
Murat Sancak'tan TFF başkanlığı için adaylık açıklaması
Sakaryaspor 10 kişiyle bayram yaptı
Sakaryaspor 10 kişiyle bayram yaptı
İstanbulspor'da Sarıalioğlu ameliyat oldu
İstanbulspor'da Sarıalioğlu ameliyat oldu
Yılmaz Vural gözünü kararttı
Dev derbinin rengi Sarı Kırmızı. Sokaklar bayram yeri
Son Haberler
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki 'gümrük' anlaşması Gündem
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki 'gümrük' anlaşması
Niğde’de altın ve gümüş madeni için acele kamulaştırma kararı. Resmi Gazete’de yayımlandı Gündem
Niğde’de altın ve gümüş madeni için acele kamulaştırma kararı. Resmi Gazete’de yayımlandı
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından yürek yakan pozlar Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sından yürek yakan pozlar
Bursa'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü Yaşam
Bursa'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Galatasaray anlaşmaya vardı. Hollandalı yıldız imzayı atıyor Spor
Galatasaray anlaşmaya vardı. Hollandalı yıldız imzayı atıyor
AKP’nin 64 oy farkla kazandığı Siverek'te seçim yenilenecek Gündem
AKP’nin 64 oy farkla kazandığı Siverek'te seçim yenilenecek