TFF şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig 34. hafta ve TFF 3. Lig 27. haftada Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı.
7 Nisan Pazar
TFF 2. Lig Beyaz Grup
15.00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Kırklarelispor Futbol A.Ş.
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Hes İlaç Afyonspor Kulübü
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
15.00 İskenderunspor A.Ş. - Somaspor
15.00 Düzce Cam Düzcespor - Denizlispor
TFF 3. Lig 1. Grup
15.00 Kepez Spor Futbol A.Ş. - Tarsus İdman Yurdu
15.00 Talasgücü Belediyespor - 52 Orduspor FK
TFF 3. Lig 2. Grup
15.00 Silifke Belediye Spor - Hacettepe 1945 Spor Kulübü
TFF 3. Lig 3. Grup
15.00 Silivrispor - Sivas 4 Eylül Futbol A.Ş.
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor - Osmaniyespor Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 4. Grup
15.00 Sebat Gençlik Spor - Bursa Yıldırım Spor