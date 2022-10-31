Fenerbahçe Beko 102 takımı nasıl geride bıraktı? Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Kanarya; Avrupa basketbolundaki 4 organizasyonda mücadele eden 102 takımı; kendi ligi ve Avrupa'daki maçlarında hiç yenilgi almayarak geride bıraktı.

Sezon başında Dimitris Itoudis'in Türkiye'ye gelerek, CSKA Moskova sonrası yoluna Fenerbahçe Beko'da devam edeceğinin haberini ilk kez duyurmak Yeniçağ Gazetesi sayfalarında bana kısmet olmuştu.

Fakat ben bile Yunan koçun; bu derece büyük bir etkiyi bu kadar kısa zamanda sağlayacağını ve sarı lacivertlileri namağlup şekilde hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin zirvesine taşıyacağını tahmin etmiyordum.

100 SAYIYI BULDULAR, 3 İSİM PARLADI

Bu akşam kısa süre önce sona eren Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı ağırladı ve rakibini 100-88 gibi bir skorla net şekilde devirmeyi başardı. Scottie Wilbekin 27 sayı ile yıldızlaşırken takımdaki uzunlardan Motley ona 22 sayı ile eşlik etti. Kaptan Melih de üçlük yağmuru yaşattığı mücadelede tam 17 sayılık katkı verdi.

ŞU ANDA 1 KEZ BİLE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Fakat tüm bunların, hatta Karşıyaka karşısında alınan galibiyet ve Türkiye Ligi'nde lider olmanın da ötesinde çok büyük bir başarıya imza atmış durumda Fenerbahçe... Kendisinin Yunanistan Milli Takımı'nda olduğu dönemde asistanı Stefanos Dedas'a emanet ettiği takımında dümene geçtiği günden beri koç Dimitris Itoudis'in bileği bükülmedi.

10 MAÇTA 10 GALİBİYET...

Tüm rakiplerinin yenilgiyi tattığı Basketbol Süper Ligi'nde 5'te 5 yapan Itoudis'in Fenerbahçesi, THY EuroLeague'de de 5 karşılaşmadır rakiplerini üst üste devirmeyi başardı. Türkiye Ligi'nde Bahçeşehir, Büyükçekmece, Selçuklu Belediye, Manisa BŞB ve son olarak da Pınar Karşıyaka'yı devirdi Fenerbahçe...

THY EuroLeague'de ise sırasıyla; Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv, Asvel, Valencia ve bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i yıktılar.

4 ORGANİZASYON, 102 TAKIM...

Bu karşılaşmalar ve istatistikler sonucunda Kanarya; EuroLeague, EuroCup, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve FIBA EuropeCup’ta yer alan 102 takım arasında henüz lig ve Avrupa’da yenilgi yüzü görmeyen tek takım olmayı bildi.

Aklıma hemen Dimitris Itoudis'in yaşam felsefesini özetleyen şu sözü geldi; "Hayatta yere düştüğünüz zamanlar olacak. Ancak düşerken bile 'ileri doğru' düşün. 'Geriye doğru' değil. Çünkü daima bir kapı kapanır ve diğerleri açılır."

Fenerbahçe Beko; Dimitris Itoudis ile 'ileri doğru' düşmüş oldu. Sarı lacivertli camiaya böyle bir koçun kazandırılmasında emeği geçen herkese Türk basketbolu adına teşekkür etmek gerektiğine inanıyorum.