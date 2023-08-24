Fenerbahçe Brezilya'nın ipini çeken adamı aldı. Livakovic'in bilinmeyen batıl inancını Sedat Kaya açıkladı

Çoğumuz onu son dünya kupasındaki olağanüstü kurtarışlarıyla tanıyoruz.

Hırvat Milli Takımı'nın kalesinde devleşen bir isimdi o.

Japonya karşısında 3 penaltı kurtarmıştı.

Brezilya maçında Neymar'ın penaltısına geçit vermeyen adamdı. O maçta 120 dakikada 11 inanılmaz kurtarış yaparak Brezilya'nın ipini çekmişti.

O, Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakoviç'ti.

Kısa adıyla Livi.

Dünya futbolunun yıldızları genelde yoksul, eğitimsiz ailelerden gelir.

Livakoviç şanslıydı.

Doktor bir dede, mühendis politikacı bir baba, öğretmen bir anneanneden geliyordu.

Entelektüeldi.

Ama eğitimine lisede son verdi.

Üniversitede "Uluslararası Dış İlişkiler" okumak istese de, futbol aşkı bağır basınca eğitimine son verdi.

Oysa spora basketbol ve voleybol oynayarak başlamıştı.

1995 yılında doğduğu Zadar bir basketbol kasabasıydı.

Tüm arkadaşları gibi o da basketbol oynamaya başladı.

Üç sayılık atışlarda yaşıtlarının en iyisiydi.

Ama dedesinin teşvikiyle futbola merak sardı.

İtalyanların efsane kalecisi Gianluigi Buffon idolüydü.

Onu televizyonda izlerken, O'nun gibi olmak istedi ve kaleciği seçti.

Zadar, NK Zagrep ve Dinamo Zagrep'in kalesini korudu.

Hırvatistan Milli Takımının kahramanı oldu.

2019 ile 2022 yıllarında 4 kez ülkesinin en iyi kalecisi seçildi.

2020/2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi kaleci seçildi.

Oynadığı kulüplerde 9 kez şampiyonluk ve kupa kazandı.

15 bireysel ödülün sahibi.

Livakoviç'in futbol dışı yaşamı çok renkli.

Eşi Helene Matic ile mutlu bir birlikteliği var.

Alçakgönüllü bir kişilik.

Bir hayvansever. Evinde köpek besliyor.

Boş zamanlarında golf oynamayı seviyor.

Çok kitap okuyor.

Ama bir batıl inancı var.

Beyaz tenli olduğu için asla güneş banyosu yapmıyor. Kumsala bile giysileriyle uzanıp, her yerine bol D vitamini sürüyor.

Fenerbahçe başarılı ve renkli bir kaleci aldı.

Bugüne kadar hiç Hırvatistan dışına çıkmamış olması bir dezavantaj mı, bunu zaman gösterecek.