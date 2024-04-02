Acun Ilıcalı patladı

Yaşanan skandallara karşı ne yapılacağını tartışmak üzere Olağanüstü Genel Kurula giden Fenerbahçe'de kongre üyeleri Ülker Stadyumu'nda toplandı.

Ali Koç'un konuşmasının ardından söz alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yaşanan skandallara ateş püskürdü.

Yabancı hakem getirilmesine dair isteğini bir kez daha yenileyen Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok kısa bir vaktimiz var. Başka bir konuya değinmek istiyorum. Çözüm odaklı bir konuşma yapacağım. Ülkemizde ciddi bir futbol kaosu var. Yurt dışında insanlar futboldan eğlenip neşeleniyor. Biz acı çekiyoruz. Ben şimdi soruyorum, biz neden acı çekiyoruz? Şu anda yaşadığımız ortamın sebebi ne? Uzun süre düşünüp ortamı izleyince şöyle bir kanaate vardım. Tek bir kelime söyleyeceğim, o kelime bu kaosun sebebi: Adalet..."

"Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa futbolda da hakemler adaleti sağlar. Belki takip etmişsinizdir aylardır söylediğim yabancı hakemler gelsin isteği Türkiye'de tescillendi."

"Size 2 tane konudan bahsedeceğim. Türk hakemliğinin nasıl bittiğini; artık Türkiye'de belirli bir süre Türk hakemlerin neden görev almaması gerektiğini anlayacağız. Tarihi Trabzonspor maçında futbolcularımıza vahşi bir saldırı yapıldı. Orada bir hakem olsaydı 60. dakikada maçı tatil edip hak ettiğimiz güvenliği ve o ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi. O gün orada bulunan herkes olay olacağını biliyordu."

"Sahaya meşale atıldığı anda hakem meşaleye dönüyor. Faulü falan görmüyor. Sahada dumanlar çıkıyor. O sırada faul var hesapta... Faulü uyduruyor ve sonra da gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar geriye atabilir mi?"

"Hakem eğitiminde Hugh Dallas, hakeme sahada ne gördün de verdin bu kararları diyor. Pozisyonu gördün, kararı verdin, VAR'da ne gördün de bu penaltıyı verdin diyor. Hakem de cevap veriyor. Ben bir şey görmedim diyor. VAR hakemine soruyor. VAR'daki hakemin cevabı da, 'Hangi ruh hâlindeydim bilmiyorum' oluyor. Yani Türk futbolunun, Türk hakemliğinin geldiği noktayı anlatıyorum size..."

"Şimdi size soruyorum. Ruh hâlimi hatırlamıyorum derken ne demek istiyor? Depresyondaydım, kavga ettim biriyle mi diyor? Koskoca Fenerbahçe ya da Galatasaray Kulübü'nün veya Türkiye Ligi'nin kaderini bir hakemin ruh hâli mi belirleyecek? Belki de adam tatil hayali kuruyordu o esnada... Acaba kafası mı gitmişti? Ama sonuç itibariyle altını çizmek istediğim konu şu: Eğer bu iki hakem arkadaş bu pozisyon için biz kararımızın arkasındayız deselerdi sorun yoktu. Ama monitörden gördüğü görüntüye bir hakem eğer penaltı dediği pozisyona penaltı değil diyorsa; ben şöyle derim. Burada art niyet var. Burada bir şeyler var. Bir şey dönüyor."

"Büyük taraftarımızın da aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim."

"Yabancı hakem uygulamasının acil bir şekilde başlamasını sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Adil ortam istiyorum. Adalet istiyorum. Hakkımızın yenilmesini kabul etmiyorum. Milyonlarca insanı bir hakemin ruh hâli mutsuz edemez."