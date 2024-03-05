Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şansal Büyüka formülünü açıkladı

- Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor… Hatay galibiyeti ile 14'te 13 yaptılar… Ne diyorsunuz?

ŞANSAL BÜYÜKA: Fenerbahçe’nin son 4-5 haftadaki sıkıntılı maçlarından sonra futbol adına daha iyi görüntü verdiği bir maç oldu… Rakibe geride bıraktığı maçlar kadar kolay pozisyon vermedi… İsmail'li, Mert Hakan'lı orta saha “caydırıcı" özelliğini yeniden kazandı… Nispeten hücuma daha çabuk çıktı… En azından bir maçı gol yemeden tamamladı… Fenerbahçe’nin son maçlarına baktığımızda, yeterli olmasa bile en iyi oyunuydu diyebiliriz…

- Becao çok uzun bir sakatlık döneminden sonra döndü.

Becao bu uzun ayrılığa rağmen çok iyi bir başlangıç yaptı… Savunmadaki katkısı hemen belli oldu… Becao’nun bu kadar iyi dönüşü Fenerbahçe için galibiyet kadar önemli… Şimdi bir merakım var… Becao, Djiku, Çağlar Söyüncü… Bu üç stoperden ikisi oynayacak, peki kenarda kim oturacak? Bana göre kimse oturmayacak… Öyle sanıyorum ki İsmail Hoca Becao - Çağlar Söyüncü ikilisi ile başlayacak, Djiku’yu ön liberoya kaydıracak… Zaten İsmail Yüksek cezalı olduğuna göre böyle bir hamleye ihtiyac var…

- Fred de döndü…

Belki Hoca ilk maçlarında Fred’e doksan dakika kullanmayabilir… Daha ekonomik kullanarak sakatlıktan dönme riskini sıfıra indirmek isteyebilir… İsmail Hoca'nın özellikle bundan sonraki maçlar için Fred'e çok ciddi ihtiyacı var…

- Siz her yazınızda, her konuşmanızda “Fenerbahçe yavaş hücum ediyor, daha az pasla, daha hızlı oynamalı" diyorsunuz… Hatay'da özellikle ilk gol hızlı hücumdan gelmedi mi?

Hafta içinde Cerrahpaşa Fakültesi'nin Avcılar Kampüsü'nde bir paneldeydim… Konuşmacılardan biri Almanya'nın Stuttgart takımının scout ekibinden Ali Adman'dı… Almanya ‘da doğmuş büyümüş bir Türk vatandaşı… Ali Adman konuşmasının bir yerinde “Biz Stuttgart'a transfer yaparken özellikle kenar adamları için saatte 35 kilometre hız yapmalarını öncelikliyoruz" dedi… İnanamadım, telefonunu buldum, ertesi gün kendisini aradım, doğruladı… "Stuttgart takımında kenar adamı olarak oynayacaksanız, bu hıza sahip olmanız gerekiyor" dedi… Galatasaray'ın en büyük avantajı ne: Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper gibi çok hızlı iki kenar oyuncusuna sahip olması… Jet gibi rakip ceza alanına iniyorlar…

- Fenerbahçe'nin ilk golünü sormuştum…

Fenerbahçe takımında iki hızlı, iki atletik adam var… Birincisi Ferdi, ikincisi Osayi Samuel… İlk golde Osayi Samuel öyle bir depar attı ki, topa daha yakın olan rakip savunma oyuncusunu geçip topla buluşmayı ve golü atmayı başardı… Hızınız yoksa bu topa yetişemezsiniz, rakibi geçemezsiniz, topu ağlara gönderemezsiniz… Fenerbahçe'nin ön kenar adamları hızlı mı, hayır değil… İsmail Hoca ‘nın yerinde olsam Cengiz Ünder'e alternatif olarak Mert Müldür'ü geride, Osayi Samuel'i önünde denerim…

- Dzeko'nun gol suskunluğu devam ediyor…

Dzeko'nun Hatay maçında takım oyununa verdiği katkıya hayran kaldım… Oyundan bir dakika çalmadan, eli belinde bir dakika durmadan sahanın her yerini dolaştı… Ama Dzeko bu kadar dolaştıktan, koştuktan sonra rakip ceza alanına girdiğinde an itibariyle maksimum yorgun oluyor… Bir hamle yapıyor, ikinci hamleyi yapmak isterken ağır kalıyor ve topu kaptırıyor… Keşke sadece rakip ceza alanı içinde ve çevresinde kalabilse …

- Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?

Arada iki puan fark olunca rakibinden bir adım geride kalıyorsun… Matematik açıkça ortada… Fenerbahçe özellikle üç rakibini yenebilirse; Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray’ı mağlup edebilirse şampiyon olur… Başka türlü şansı olmaz… Kabul edelim ki bitime dokuz hafta kala ipler Galatasaray'ın elinde… O ipi Galatasaray'ın elinden almak da Fenerbahçe'nin elinde... Unutulmasın, karşısında çok güçlü bir rakip var… Fenerbahçe’nin bu şampiyonluğu yakalaması için sezon başındaki fabrika ayarlarına geri dönmesi ve o güçlü futbolu oynaması gerekiyor ...