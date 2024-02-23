Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurada temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Servette - Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe

GNK Dinamo - PAOK

Sturm Graz - Losc Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Fenerbahçe ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş maçını 14 Mart'ta oynayacak.

Konferans Ligi'nde son 16 turu mücadeleleri 7 ve 14 Mart'ta yapılacak.

Son 16 turunun tamamlanması sonrası çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.

İlgili Haberler
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a Liverpool çıktı
Avrupa'da Batshuayi çılgınlığı! Tam 6 kulüp talip oldu
Beşiktaş'ın Al Musrati transferinde neden yüksek paralar ödediğini Kartal Yiğit açıkladı. Hasan Arat ile konuşmasını anlattı
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı belli oldu
Aubameyang Avrupa Ligi'nin tarihine geçti. Falcao'yu geride bıraktı
Aubameyang Avrupa Ligi'nin tarihine geçti. Falcao'yu geride bıraktı
'Sparta Prag Türklere gerçek futbol cehennemini gösterdi'
Fenerbahçe: 33 Kasımpaşa: 4
Adana Demirspor'da Balotelli gelişmesi
Adana Demirspor'da Balotelli gelişmesi
Bonucci Fenerbahçe'de hayal kırıklığına uğradı. Takım aramaya başladı
Bonucci Fenerbahçe'de hayal kırıklığına uğradı. Takım aramaya başladı
Galatasaray'ın Prag'a elenmesi sonrası ülke puanında son durum
Okan Buruk bunu hep yapıyor. Erden Timur paralar nerede? Gürel Yurttaş yazdı
İsmail Kartal'ın Fred planı ortaya çıktı
Son Haberler
Sürücü adayı yayaya çarptı. Yaya yaralandı Yerel Haberler
Sürücü adayı yayaya çarptı. Yaya yaralandı
Sokak müzisyenlerine eşlik eden amcanın şarkıyı söyleyiş şekli olay oldu. Öyle bir 'çomak sokarım' deyişi vardı ki.. Besbelli hayat çok çektirmiş amcaya Gündem
Sokak müzisyenlerine eşlik eden amcanın şarkıyı söyleyiş şekli olay oldu. Öyle bir 'çomak sokarım' deyişi vardı ki.. Besbelli hayat çok çektirmiş amcaya
Bademcik alınmalı mı Sağlık
Bademcik alınmalı mı
Ensenizde limon gezdirin. Mucizelerini görünce inanamayacaksınız Sağlık
Ensenizde limon gezdirin. Mucizelerini görünce inanamayacaksınız
Acun Ilıcalı Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini satın aldı. Ne kadar para ödediği de açıklandı Spor
Acun Ilıcalı Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini satın aldı. Ne kadar para ödediği de açıklandı
Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı ocakta arttı Ekonomi
Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı ocakta arttı
Rusya Ukrayna'yı çok sert vurdu: 4 ölü 8 yaralı Dünya
Rusya Ukrayna'yı çok sert vurdu: 4 ölü 8 yaralı