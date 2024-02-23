Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurada temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
Servette - Viktoria Plzen
Ajax - Aston Villa
Molde - Club Brugge
Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe
GNK Dinamo - PAOK
Sturm Graz - Losc Lille
Maccabi Haifa - Fiorentina
Olympiakos - Maccabi Tel Aviv
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Fenerbahçe ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş maçını 14 Mart'ta oynayacak.
Konferans Ligi'nde son 16 turu mücadeleleri 7 ve 14 Mart'ta yapılacak.
Son 16 turunun tamamlanması sonrası çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.
Çeyrek final karşılaşmaları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.