Fenerbahçe dikkat. Union deyip geçme. Bir İspanyol yıldızı var ki ona kral derler. Fatih Saboviç yazdı

UEFA Konferans Ligi’nde başarılı işlere imza atarak H Grubu’nu 12 puanla lider bitiren Fenerbahçe; Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava’nın önünde yer almıştı. Şimdi Kanarya, Son 16 Turu’nda Belçika ekibi Union SG’yle eşleşti.

Konferans Ligi Son 16 Turu mücadeleleri iki maç üzerinden oynanacak. Temsilcimiz, Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçını 7 Mart'ta oynarken rövanş mücadelesine ise 14 Mart’ta çıkacak.

48 YILLIK HASRETİ BİTİRİP AVRUPA’YA ADIM ATTILAR

Anderlecht ve Club Brugge ile birlikte Belçika’nın en büyük üç kulübünden biri olarak görülen Union Saint-Gilloise (USG), alt liglerde geçirdiği 48 yılın ardından 2020-2021 sezonunda tekrar 1. Lig’e yükseldi.

Şu anda 26 karşılaşmada topladığı 62 puanla Belçika Ligi’nde Anderlecht ve Club Brugge’ün önünde lider konumda bulunan Union SG, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’ın da sahibi olan Tony Bloom’un takımı satın almasıyla yeniden şahlandı.

GEÇMİŞTE TAM 11 ŞAMPİYONLUKLARI VAR

Union SG, güçlü tarihi ile biliniyor ve şimdilerde bu tarihi yeniden tekerrür ettirmeye çabalıyor. Kulüp, 1904 ile 1935 arasında 11 kez Belçika Ligi’ni kazanmıştı. Ayrıca tarihlerinde 2 Belçika Kupası şampiyonluğu ve 4 de Belçika İkinci Lig Kupası zaferi bulunuyor.

PİYASA DEĞERLERİ FENERBAHÇE’NİN 4’TE 1’İ

Şu anda transfermarkt verilerine göre takım değeri 66.5 milyon Euro olan Union SG, 202 milyon Euro’luk Fenerbahçe kadrosuna oranla 4’te 1 gibi bir değerde bulunuyor. Hücum yönü ciddi anlamda güçlü olan ve sert savunmasıyla da ünlü olan Union SG’de bu sezon en golcü isim 17 kez ağları havalandıran Mohamed Amoura… 10 milyon Euro ile takımının en değerlisi olan Amoura’yı, 10 gol kaydeden Gustaf Nilsson takip ediyor.

PUERTAS’TAN 15 ASİSTLİK KATKI

1998 doğumlu İspanyol yıldız Cameron Puertas ise Union SG’nin 15 asistle şu anda asist kralı konumunda yer alan oyuncusu… UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon Liverpool, Toulouse ve LASK ile aynı grupta yer alan Union SG, 8 puanla toplayarak 3. sırada kalıp yoluna Konferans Ligi’nde devam etme hakkı kazandı.

MERKEZDEN ÇOK ETKİLİLER

Özellikle merkez bölgeden rakiplerine karşı tehlike üretebilen bir takım olan Union SG, Belçika Ligi’nde şu ana dek 57 gol atarak en skorer takım oldu ve kalesinde de 28 gol gördü.

26 karşılaşmada 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Union SG, 62 puanla en yakın takipçisi Anderlecht’e oranla (54 puandalar) farkı açmış gözüküyor.