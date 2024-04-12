Fenerbahçe'nin Olympiakos yenilgisi sonrası ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin son durumu

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçlar tamamlandı.
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.
Bu mağlubiyet sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu ne oldu?
İşte sıralamadaki son durum;
1- İngiltere: 103.678 puan
2- İspanya: 88.489 puan
3- İtalya: 87.712 puan
4- Almanya: 84.052 puan
5- Fransa: 65.331 puan
6- Hollanda: 61.300 puan
7- Portekiz: 56.316 puan
8- Belçika: 48.000 puan
9- TÜRKİYE: 38.100 puan
10- Çekya: 36.050 puan
11- İskoçya: 36.050 puan
TÜRKİYE'NİN YERİ DEĞİŞMEDİ
Çekya, Viktoria Plzen'in Fiorentina ile berabere kalması sonrası bir basamak yükselerek İskoçya'yı yakaladı.
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ise Türkiye'nin yerini değiştirmedi.
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