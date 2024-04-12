Fenerbahçe'nin Olympiakos yenilgisi sonrası ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin son durumu

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçlar tamamlandı.

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.

Bu mağlubiyet sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu ne oldu?

İşte sıralamadaki son durum;

1- İngiltere: 103.678 puan

2- İspanya: 88.489 puan

3- İtalya: 87.712 puan

4- Almanya: 84.052 puan

5- Fransa: 65.331 puan

6- Hollanda: 61.300 puan

7- Portekiz: 56.316 puan

8- Belçika: 48.000 puan

9- TÜRKİYE: 38.100 puan

10- Çekya: 36.050 puan

11- İskoçya: 36.050 puan

TÜRKİYE'NİN YERİ DEĞİŞMEDİ

Çekya, Viktoria Plzen'in Fiorentina ile berabere kalması sonrası bir basamak yükselerek İskoçya'yı yakaladı.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ise Türkiye'nin yerini değiştirmedi.