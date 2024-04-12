Federasyondan skandal paylaşım. Paylaşım apar topar silindi özür mesajı yayınlandı

EuroLeague Kadınlar yarı final maçında temsilcilerimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Bugün oynanacak maç öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu skandal bir paylaşıma imza attı.

''TEMSİLCİMİZ ÇBK MERSİN'E BAŞARILAR''

Türkiye Basketbol Federasyonu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ''Bu akşam Kadınlar EuroLeague Yarı Final maçında, Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak temsilcimiz ÇBK Mersin'e başarılar dileriz!'' ifadeleri kullanıldı.

PAYLAŞIM APAR TOPAR SİLİNDİ

Yapılan bu paylaşım Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtırken, gönderi apar topar silindi ve yeni bir paylaşım yapıldı.

Yeni paylaşım, ''Kadınlar EuroLeague Final Four’da karşılaşacak takımlarımız Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin’e yarı final karşılaşmasında başarılar diliyoruz.

Buna ek olarak; temsilcilerimize ayrı ayrı başarı dilemek amacıyla gerçekleştirilen bir önceki paylaşımımızda sehven yapılan hata için kulüplerimizden özür dileriz.'' şeklinde yapıldı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

TBF'nin yaptığı paylaşımın altına Fenerbahçe taraftarı tepkisini dile getirirken, ''Çocuk mu kandırıyorsunuz?'' ''Fenerbahçe'den özür dileyeceksiniz'' ''Bari göz önünde Fenerbahçe nefretinizi göstermeyin'' paylaşımları yapıldı.