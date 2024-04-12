Fenerbahçe'nin yıldızı sezonu kapattı! Şok sakatlık

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin son durumu netlik kazandı.
SEZONU KAPATTI
22 yaşındaki yıldız futbolcu sezonu kapattı.
Hollandalı bek, bugün ameliyat olmak için Hollanda'ya gidecek.
NE OLMUŞTU?
Jayden Oosterwolde, Olympiakos maçının 43. dakikasında sakatlanmıştı.
Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Oosterwolde için sağlık ekipleri oyuna girdi ve Hollandalı futbolcu sedye aracılığıyla oyundan çıktı.
Oyuna devam edemeyen Oosterwolde yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
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