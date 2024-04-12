Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi yalanlaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye söylediği iddia edilen sözlerle ilgili açıklama yayınladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda "Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un adı kullanılarak servis edilen, TFF Başkanı Sayın Büyükekşi’ye yönelik söylendiği iddia edilen bazı ifadeler içeren haber külliyen yalandır. Kamuoyundan, gerçek olmayan söylemler içeren bu mesnetsiz, ciddiyetsiz ve maksatlı haberin dikkate alınmamasını önemle rica ederiz" denildi.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Dün Fotospor Gazetesi'nde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, TFF Başkanı Büyükekşi'ye ültimatom verdiği iddia edilmişti. Sözkonusu haberde Koç'un Büyükekşi'ye, "Seni o koltukta tutmaya çalışanlara söyle. Eğer istifa edip gitmezsen, 18 Temmuz'da aday olurum. Seni bizzat o koltuktan ben indiririm" dediği öne sürülmüştü.