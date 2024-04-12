Galatasaray 3-0 kaybetti. Büyük yara aldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray 3-0 kaybetti. Büyük yara aldı
AXA Sigorta Efeler Ligi 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde bronz madalya mücadelesinin açılış karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta karşısında sahadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.

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Üçüncülük için oynanacak serinin ikinci randevusu, 16 Nisan Salı günü İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleşecek ve maç 18.00 itibarıyla başlayacak.

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Seriyi ilk iki galibiyete ulaşarak tamamlayan ekip, Efeler Ligi sezonunu üçüncü sırada noktalayacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Sarı

Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Gümüş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Vicentin)

Galatasaray HDI Sigorta: Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic)

Setler: 25-20, 25-20, 25-18

Süre: 75 dakika (25, 27, 23)

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