Galatasaray 3-0 kaybetti. Büyük yara aldı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde bronz madalya mücadelesinin açılış karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta karşısında sahadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.
Üçüncülük için oynanacak serinin ikinci randevusu, 16 Nisan Salı günü İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleşecek ve maç 18.00 itibarıyla başlayacak.
Seriyi ilk iki galibiyete ulaşarak tamamlayan ekip, Efeler Ligi sezonunu üçüncü sırada noktalayacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Sarı
Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Gümüş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Vicentin)
Galatasaray HDI Sigorta: Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic)
Setler: 25-20, 25-20, 25-18
Süre: 75 dakika (25, 27, 23)