Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak.
Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Poungouras, İbrahim, Bartuğ, Koita, Menig, Manaj
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
LİDERLİK MÜCADELESİ
Fenerbahçe, maç eksiğiyle 85 puanla 90 puanlı Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor.
Sivasspor ise 44 puanla 10. sırada.
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