Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak.

Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Poungouras, İbrahim, Bartuğ, Koita, Menig, Manaj
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

LİDERLİK MÜCADELESİ
Fenerbahçe, maç eksiğiyle 85 puanla 90 puanlı Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Sivasspor ise 44 puanla 10. sırada.

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