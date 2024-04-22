Şanlıurfa'da skandal. Yarış iptal edildi nedeni herkesi şok etti

Kaynak: Haber Merkezi
Şanlıurfa'da skandal. Yarış iptal edildi nedeni herkesi şok etti
Şanlıurfa'da düzenlenen at yarışlarının 3. koşusunda start makinesi pistte unutuldu, facia kıl payı atlatıldı.

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) Şanlıurfa'da düzenlediği yarışların 3. koşusunda herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Günün üçüncü koşusunda atlar saat 18.30'da start aldı. 1900 metre mesafeden oluşan yarışın son düzlüğünde start makinesinin pistten çıkarılmadığı fark edildi.

Son virajı dönen jokeyler finişe 200 metre kala pistin ortasındaki makineyi fark etti. Görevlilerin de uyarısıyla jokeyler atları yavaşlattı.

Görevliler start makinesini pistten çıkardı, jokeyler ve atlar bir faciadan son anda kurtuldu. Komiserler Kurulu yarışı iptal etti.

Yapılan açıklamada, "Teknik bir aksaktlıktan dolayı 3. koşu saat 22.00'de koşulacaktır" denildi.

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