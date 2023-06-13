Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in kimseye anlatmadığı sırrını Sedat Kaya ortaya çıkardı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent daha 6 yaşındayken İngiltere Oldham'daki evlerinde babasıyla birlikte 2002 Dünya Kupası'nı maçlarını televizyondan izliyordu.

Bir futbolcuya hayran kaldı.

O futbolcu Brezilya'nın süper starı Ronaldinho'ydu.

Ronaldinho topu her ayağına aldığında heyecandan yerinde duramıyor, hop oturup hop kalkıyordu.

Babasına döndü, "Ben futbol oynamak istiyorum. Ronaldinho gibi olacağım" dedi.

Babası içinden "Geçici bir heves olmalı" diye düşünmüştü.

Ama bu istek geçici değildi.

Aylarca babasının başını yedi durdu.

Sonunda 7 yaşındayken Liverpool Futbol Akademisi'ne yazıldı.

Liverpool altyapısında Ronaldinho'nun mevkisi sol kanatta görev aldı.

Yetiştikten sonra İngiltere milli takımının U18 ve U20 takımlarında forma giydi.

Ardından Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers'da oynadı.

Özellikle 'bire bir durumlarda' top sürme becerisinin yanı sıra hızı ve orta yapma becerisiyle tanınır. Kent, sol kanat ağırlıklı olmasına rağmen her iki kanatta da oynayabilen bir kanat oyuncusu. Ayrıca ikinci forvet veya ofansif orta saha oyuncusu olarak da görev alabiliyor.

336 maçta 47 gol, 70 asist yaptı, sadece bir kez kırmızı kart gördü.

Ronaldinho olamadı ama özellikle İngiltere ve İskoçya'da isminden çok söz ettirdi.

DÖVMELERİ İLE ÜNLÜ

Ryan Kent'in bedeni dövmelerle dolu.

Göğsünde İngilizce "Beni Tanrı'dan başka kimse yargılayamaz" yazıyor.

Sırtında çarmıha gerilmiş İsa peygamberin kanatlanarak göğe yükselişi betimlendirilmiş.

Sol omzunda babasının sırtında kendi çocukluğu ve elinde bir top var.

Vücudunun farklı bölgeleri de dövmelerle dolu.

KIZ ARKADAŞINI KİMSEYE ANLATMIYOR

Ryan Kent sevgilisi Kirsty Spence ilişkisini kimselere anlatmıyor. Evli olup olmadıkları bilinmiyor.

Aşklarını halkın gözünden gizli tutmayı seçiyorlar.

Kirsty Spence bir butik mayo şirketi olan Desatame'in kurucusu ve modeli.

Kirsty Spence'in doğum tarihi veya yaşı hakkında bilinen bir bilgi yok.

İkili özel hayatlarını sosyal medyada asla paylaşmıyorlar ve ne kadar süredir birlikte oldukları henüz bilinmiyor.