Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
Galatasaray başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırdı.

Galatasaray Ekmas yaşanan mağlubiyet sonrası taraftarlarla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrović'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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