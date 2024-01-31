Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray Ekmas yaşanan mağlubiyet sonrası taraftarlarla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrović'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.