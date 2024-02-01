Adana Demirspor'dan iki transfer birden

Trendyol Süper Lig takımlarından Yukatel Adana Demirspor, hücum hattını güçlendirmek adına iki önemli transfer gerçekleştirdi.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 20 yaşındaki Fransız santrfor Breyton Fougeu ve aynı mevkiide görev yapan 28 yaşındaki Abat Aymbetov, Adana Demirspor kadrosuna katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre, genç yetenek Breyton Fougeu ile 2,5+1 yıllık bir sözleşme imzalanırken, Kazak futbolcu Abat Aymbetov ise 1,5+1 yıllığına Adana Demirspor forması giyecek.